施設案内ビデオジェネレーター：クイックトレーニングビデオ
テキストスクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに素早く変換します。私たちのテキスト・トゥ・ビデオ機能はドキュメンテーションを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全スタッフを対象にした90秒の安全トレーニングビデオを開発し、緊急避難プロトコルを説明してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用し、正確なコンテンツ配信を確保し、アニメーション要素を含む指導的なビジュアルと、明確で落ち着いた音声を組み合わせ、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してください。
技術者やメンテナンスチーム向けに、複雑な機械のトラブルシューティング手順を詳細に記録した2分間のハウツーガイドを制作してください。このビデオは、詳細なステップバイステップのビジュアルと画面上のテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを強化し、正確なナレーションを付けてください。
技術職の新入社員のオンボーディングのために、45秒のエクスプレイナービデオをデザインし、独自のソフトウェアツールを紹介してください。モダンなグラフィックスタイルを採用し、AIアバターを使って主要な機能を紹介し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化された出力を確保し、親しみやすく情報豊かな声を維持してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを作成する力をユーザーに提供します。AIアバターと自動音声生成を活用して、スクリプトを魅力的なビデオドキュメンテーションに簡単に変換できます。
HeyGenはAIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ブランドコントロール、豊富なメディアライブラリ、さまざまなテンプレートとシーンを含む強力な機能を提供し、AIアバターとビデオコンテンツをカスタマイズできます。これにより、説明ビデオやハウツーガイドを個別に作成できます。
HeyGenはトレーニングビデオのローカライズとアクセシビリティをサポートできますか？
はい、HeyGenは字幕/キャプションや音声生成などの機能を提供し、トレーニングビデオやコンプライアンス研修を多様な視聴者に向けてローカライズし、アクセスしやすくします。
HeyGenで生成されたビデオの出力オプションは何ですか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズや高品質のエクスポートを含む柔軟な出力オプションを提供し、AI生成ビデオがさまざまなプラットフォームや用途（職場の安全トレーニングやオンボーディングなど）に最適化されることを保証します。