サンプルプロンプト1
小規模ビジネスやデジタルマーケターを対象にした45秒の指導動画を開発し、顔を出さない動画を活用して効果的なソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを図る方法を示します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、インパクトのある画面上のテキストとポジティブなバックグラウンドミュージックトラックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
プライバシーを重視しながらも魅力的なコンテンツを作成したい個人向けに設計された60秒の説明動画を制作し、顔を出さずに顔を出さない動画を簡単に作成できることを示します。親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルで、関連性のあるグラフィックを特徴とし、AIアバターによるナレーションとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートによる多様なビジュアルでサポートされます。
サンプルプロンプト3
YouTuberやTikTokクリエイターを対象にした15秒のプロモーション動画を作成し、効率的なコンテンツ作成を通じて急速に成長するチャンネルに焦点を当てます。ビジュアルはエネルギッシュでトレンドを取り入れ、クイックカットとキャッチーな効果音を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、アイデアを魅力的な短編動画に迅速に変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

顔を出さない動画メーカーの使い方

AIを使用してソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的な短編動画を簡単に作成し、顔を出さずにオーディエンスを魅了するコンテンツ生成を自動化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストやアイデアを提供することから始め、当社の「スクリプトからのテキストを動画に変換」機能がインテリジェントに完全なスクリプトを生成し、顔を出さない動画の基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
豊富なメディアライブラリを探索して適切なストックビジュアルや画像を見つけるか、「テンプレートとシーン」を使用して、画面上のタレントを必要とせずにスクリプトを完璧に表現します。
3
Step 3
オーディオを追加
ナレーション用に「音声オーバー生成」機能を使用してプロフェッショナルなオーディオで動画を強化します。コンテンツに最適な音声を選択してメッセージを効果的に伝えます。
4
Step 4
動画をエクスポート
キャプションをカスタマイズし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してコンテンツを最適化することで、作成を最終化します。高品質の短編動画をダウンロードし、プロフェッショナルな外観と感触を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える顔を出さない動画

画面上のタレントを使用せずに、AIを活用した音声オーバーとビジュアルで、魅力的なモチベーション動画を作成し、オーディエンスをインスパイアし、元気づけます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして受動的な収入を得るための顔を出さない動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーが高品質の顔を出さない動画を効率的に制作できる先進的なAI動画生成ツールです。AIアバター、スクリプト作成、音声オーバーを活用することで、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsなどのプラットフォーム向けに魅力的な短編動画を作成でき、自動化されたコンテンツ作成と受動的な収入の機会を追求するのに最適なツールです。

HeyGenは効率的なソーシャルメディア動画作成にどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、先進的なAI動画生成ツールを通じてソーシャルメディアプラットフォーム向けのコンテンツ作成を効率化します。カスタマイズ可能なAIアバターと豊富なテンプレートを使用してテキストを動画に変換し、Instagram Reels、TikTok、YouTube向けに迅速かつ自動化されたコンテンツ作成を実現します。

HeyGenはウォーターマークなしでユニークな短編動画を生成することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはクリエイターがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適なユニークな短編動画を制作することを可能にします。スクリプト作成、音声オーバー、ビジュアル要素を完全にコントロールでき、生成されたすべての動画はHDビデオ解像度でウォーターマークなしでダウンロードでき、プロフェッショナルな品質のコンテンツを保証します。

HeyGenのAI動画生成ツールを使用してテキストを簡単に動画に変換できますか？

もちろんです。HeyGenの直感的なAI動画生成ツールは、テキストを魅力的な動画に変換するプロセスを簡素化します。カスタムスクリプトを入力するだけで、プラットフォームがリアルなAIアバターと音声を選択して動画を生成し、教育動画、ブランドフィルム、その他の目的のために魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。