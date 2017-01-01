小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象にした、オンラインビデオメーカーの効率性を示す90秒の魅力的な指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、スムーズなトランジションと明確な画面上の指示を特徴とし、元気で励みになるバックグラウンドミュージックで補完します。このビデオは、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの作成プロセスをどのように簡素化するかを強調し、誰でも高度なビデオ編集ツールにアクセスできるようにします。

