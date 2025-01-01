魅力的な広告のためのFacebook広告チュートリアル動画ジェネレーター

スクロールを止めるFacebook動画広告を簡単に生成します。私たちのプラットフォームは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、広告作成を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なマーケターやエージェンシーがキャンペーンを拡大する際に、この45秒のダイナミックなビデオを評価するでしょう。HeyGenがMeta Ads Manager内で強力な広告クリエイティブを生成するために生成AIを活用する様子を紹介します。「AIアバター」と「ナレーション生成」が、テンポの速いビジュアルと魅力的なバックグラウンドミュージックと共に、注目を集めるダイナミックなマルチクリップビデオを作成する様子をご覧ください。
サンプルプロンプト2
動画広告作成の第一歩を踏み出すソロプレナーやコンテンツクリエイター向けに、60秒のフレンドリーなウォークスルーが、高品質なFacebook動画広告をどれほど簡単に制作できるかを明らかにします。このステップバイステップガイドでは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「字幕/キャプション」を使い、ユーザーフレンドリーな動画エディター内で、明確なスクリーンキャプチャビジュアルと温かいガイド音声を提供し、重要なテキストオーバーレイを強調します。
サンプルプロンプト3
一貫した広告クリエイティブと強力なブランドプレゼンスを求める企業は、HeyGenの効率的な動画生成能力に焦点を当てたこの30秒のクリーンでブランド化された概要から利益を得るでしょう。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」および「テンプレートとシーン」を使用して、ブランドキットを維持し、コンテンツをシームレスに適応させる方法を学びます。プロフェッショナルでコーポレートなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックで提供されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Facebook広告チュートリアル動画ジェネレーターの使い方

AIを活用したツールとプロフェッショナルなテンプレートで、Metaプラットフォーム向けの魅力的な動画広告を簡単に作成し、オーディエンスを成功に導きます。

1
Step 1
プロジェクトを作成し、テンプレートを選択
新しい動画プロジェクトを作成します。さまざまな広告目的に合わせたプロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリを閲覧するか、完全なクリエイティブコントロールのためにゼロから始めます。
2
Step 2
コンテンツとブランド要素を追加
画像や動画クリップなどの独自のメディアをアップロードするか、豊富なストックライブラリから選択します。ブランドキット機能を使用して、ブランドのロゴや色を使って広告をパーソナライズし、一貫性を保ちます。
3
Step 3
テキスト、音声、音楽を適用
テキストオーバーレイを追加し、スクリプトから自然な音声を生成してメッセージを強化します。バックグラウンドミュージックを選び、字幕/キャプションを追加してエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
Metaプラットフォーム用に広告をエクスポート
ビデオ広告がビジョンに合っていることを確認するためにプレビューします。特定の配置に合わせてアスペクト比をリサイズし、最終的なビデオを生成してエクスポートし、Meta Ads Managerにアップロードする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効率的なチュートリアル動画生成

.

Facebook Ads Manager向けのダイナミックで情報豊富なチュートリアル動画を作成し、視聴者が複雑な概念を迅速かつ効果的に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてFacebook動画広告の作成を加速できますか？

HeyGenは、AIを活用したツールとプロフェッショナルにデザインされた動画テンプレートを使用する高度な動画ジェネレーターおよび広告動画メーカーとして機能します。この効率的なアプローチにより、高品質なFacebook動画広告を迅速に制作し、広告クリエイティブのアイデアを効果的なビジュアルに変換できます。

HeyGenでのFacebook動画広告のクリエイティブカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenでは、動的なテキストオーバーレイを追加したり、音楽を選んだり、効果的なコールトゥアクションを組み込んだりして、広告クリエイティブを完全にカスタマイズできます。ブランドキット機能は一貫したブランディングを保証し、ドラッグアンドドロップエディターを使用してメディアを簡単に統合し、動的なマルチクリップ動画広告を作成できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォームや配置に最適化されたFacebook動画広告を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、さまざまなFacebook動画広告の配置にシームレスに最適化できます。これにより、フィードからストーリーまで、すべてのチャンネルで動画広告が洗練され、魅力的に見えることを保証します。

HeyGenはFacebook広告クリエイティブを強化するために生成AIを利用していますか？

はい、HeyGenは高度な動画生成のために生成AIを活用しています。これには、スクリプトからのテキスト動画やAIアバターの使用などの機能が含まれており、動画広告の作成プロセスを大幅に簡素化し、ユニークでインパクトのあるFacebook広告クリエイティブを作成する力を与えます。