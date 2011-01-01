アイ ケア ビデオメーカー：AIによるアイコンタクトでエンゲージメントを向上

AIアバターを使用して、直接かつ一貫したアイコンタクトを確保し、参加を増やすことができる印象的なアイケアビデオを簡単に作成します。

新しい患者向けの45秒の紹介ビデオをデザインしてください。目の健康に不可欠なアドバイスに焦点を当ててください。この「アイケアビデオクリエーター」の制作は、明るく情報に富んだビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた安心感のあるナレーションで補完されるべきです。HeyGenの先進的な音声合成技術を活用して、一般の人々にとって不可欠なこれらの健康ビデオの明瞭さとインパクトを保証してください。

クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く

エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と目的を持って建てられた

レビュー

アイケアビデオクリエーターの仕組み

常に完璧なアイコンタクトで努力なしにプロフェッショナルなビデオを作成します。私たちのAIアイコンタクトビデオメーカーはあなたのプレゼンスを向上させ、魅力的でインパクトのあるコミュニケーションを保証します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを選択してください
以前の録音をアップロードするか、テキストからビデオへの機能を使用して新しいスクリプトから始めることを選択してください。これにより、アイケアビデオクリエーター内でプロジェクトが開始されます。
2
Step 2
AIによる視線修正を適用する
AIの視線修正機能を有効にして、自動的に視線を調整し、カメラを直接見ているように見せましょう。再撮影することなくリアルなアイコンタクトを実現します。
3
Step 3
動画を音声とブランディングで向上させよう
プロフェッショナルなナレーションを私たちのボイスオーバー生成機能で追加し、ブランドコントロールであなたのビデオをカスタマイズしてください。メッセージが明確でユニークであることを確認し、エンゲージメントの向上に役立てましょう。
4
Step 4
あなたの印象的なビデオをエクスポートしましょう
満足したら、さまざまなアスペクト形式でビデオをエクスポートしてください。最終的なビデオは、完璧なアイコンタクトで強化され、共有されて大きな印象を与える準備ができています。

ユースケース

AI視線接触ビデオクリエーターとして、HeyGenは視覚ケアの専門家やコンテンツクリエーターがリアルな視線接触を備えた印象的なビデオを制作し、大幅にエンゲージメントを高めることを可能にします。簡単にあなたの視聴者のための魅力的なコンテンツを作成してください。

魅力的なソーシャルコンテンツを作成する

よくある質問

HeyGenのAIコンタクトビジュアル機能はビデオをどのように改善しますか？

HeyGenのAI駆動技術は視線の方向を自動的に修正し、話者がカメラを直接見ているように見せます。これによりリアルなアイコンタクトが保証され、より印象的なビデオを作成し、視聴者との関わりを増やすのに役立ちます。

ビデオ通信で効果的なコミュニケーションを行うために、なぜアイコンタクトを保つことが重要なのでしょうか？

視聴者とのつながりや信頼を築くためには、強いアイコンタクトを保つことが不可欠です。HeyGenのアイコンタクトAI機能は使いやすく、広範なポストプロダクションの必要をなくし、プレゼンターが常にカメラを直視するように自動的にビデオを改善します。

HeyGenのAIによるアイコンタクト機能は複雑な撮影設定や調整を必要としますか？

いいえ、HeyGenのAI Eye Contact機能は、複雑な撮影設定を必要とせずにシームレスに統合されています。私たちの先進的なAIは、プレゼンターの視線を自動的に調整し、自然なアイコンタクトを保証し、HeyGenを使いやすいビデオクリエーターに変えます。

HeyGenを使用してビデオでのアイコンタクトを修正する主な利点は何ですか？

HeyGenのアイコンタクト補正を使用すると、プレゼンターがより魅力的でプロフェッショナルに見えるため、ビデオの質が大幅に向上します。このAI機能は、視聴者とのリアルなアイコンタクトを維持しながら、努力なしに視聴者とのつながりと全体的なインパクトを高めるビデオを作成するのに役立ちます。