アイ ケア ビデオメーカー：AIによるアイコンタクトでエンゲージメントを向上
AIアバターを使用して、直接かつ一貫したアイコンタクトを確保し、参加を増やすことができる印象的なアイケアビデオを簡単に作成します。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
AI視線接触ビデオクリエーターとして、HeyGenは視覚ケアの専門家やコンテンツクリエーターがリアルな視線接触を備えた印象的なビデオを制作し、大幅にエンゲージメントを高めることを可能にします。簡単にあなたの視聴者のための魅力的なコンテンツを作成してください。
医療教育を向上させる.
Simplify complex eye care topics into engaging, easy-to-understand video content that improves learning and patient comprehension.
教育の範囲を広げる.
Develop and distribute a wider range of eye care courses and informational videos, reaching more patients and students globally with effective content.
よくある質問
HeyGenのAIコンタクトビジュアル機能はビデオをどのように改善しますか？
HeyGenのAI駆動技術は視線の方向を自動的に修正し、話者がカメラを直接見ているように見せます。これによりリアルなアイコンタクトが保証され、より印象的なビデオを作成し、視聴者との関わりを増やすのに役立ちます。
ビデオ通信で効果的なコミュニケーションを行うために、なぜアイコンタクトを保つことが重要なのでしょうか？
視聴者とのつながりや信頼を築くためには、強いアイコンタクトを保つことが不可欠です。HeyGenのアイコンタクトAI機能は使いやすく、広範なポストプロダクションの必要をなくし、プレゼンターが常にカメラを直視するように自動的にビデオを改善します。
HeyGenのAIによるアイコンタクト機能は複雑な撮影設定や調整を必要としますか？
いいえ、HeyGenのAI Eye Contact機能は、複雑な撮影設定を必要とせずにシームレスに統合されています。私たちの先進的なAIは、プレゼンターの視線を自動的に調整し、自然なアイコンタクトを保証し、HeyGenを使いやすいビデオクリエーターに変えます。
HeyGenを使用してビデオでのアイコンタクトを修正する主な利点は何ですか？
HeyGenのアイコンタクト補正を使用すると、プレゼンターがより魅力的でプロフェッショナルに見えるため、ビデオの質が大幅に向上します。このAI機能は、視聴者とのリアルなアイコンタクトを維持しながら、努力なしに視聴者とのつながりと全体的なインパクトを高めるビデオを作成するのに役立ちます。