エクスポート準備完了ビデオジェネレーター: あらゆるプラットフォーム向けのプロビデオを生成

リアルなAIアバターを使用して、ソーシャルメディアやマーケティングに最適な見事なエクスポート品質のビデオを作成します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、「AIビデオジェネレーター」がコンテンツ作成をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで鮮やかにし、クイックカットと画面上のテキストを特徴とし、エネルギッシュなナレーションで補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、簡潔なセールスメッセージを魅力的なビジュアルに変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい企業クライアントを対象にした60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、内部コミュニケーションのための「スクリプトからビデオ」ツールの利点を詳述します。クリーンでコーポレートなビジュアル美学を採用し、明確で簡潔な音声を使用します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、複雑な情報を親しみやすく提示し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
eコマース起業家向けに設計された45秒の目を引くソーシャルメディア広告を制作し、「カスタマイズ」に焦点を当てた新しい製品機能を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されていて、近接撮影とスムーズなトランジションを使用し、心を高揚させるサウンドトラックで伴奏します。このビデオは、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を「メディアライブラリ/ストックサポート」から効果的に使用して、ブランドに合った素晴らしいビデオを迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
クリエイティブエージェンシー向けの15秒の「エクスポート準備完了ビデオジェネレーター」プロモを想像し、プラットフォーム全体での迅速な展開を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インパクトがあり、太字のグラフィックと強く自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、コンテンツがさまざまなソーシャルチャネルに最適化されるようにし、迅速なソーシャルメディアビデオに最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エクスポート準備完了ビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオジェネレーターで、アイデアを高品質でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、あらゆるプラットフォームに対応します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを貼り付けるか、コンテンツをジェネレーターに入力し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用してプロジェクトの基盤を築きます。
2
Step 2
アバターを選択
多様なAIアバターから選択し、メッセージを伝えることで、プロフェッショナルで魅力的な人間味をビデオに加えます。
3
Step 3
強化を追加
ナレーション生成機能を使用して自然な音声を生成し、ダイナミックな字幕を追加してメッセージを明確かつアクセスしやすくします。
4
Step 4
プロジェクトをエクスポート
強力なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを活用して、あらゆる目的地に対応する見事なエクスポート品質のビデオを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育

.

エンゲージメントと知識の保持を向上させる、簡単にエクスポート可能なAI駆動のトレーニングビデオで学習を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、あなたのスクリプトを高度なAIアバターと自然なナレーションを使用して見事なスタジオ品質のビデオに変換します。このAIビデオジェネレーターは、複雑な編集なしで高品質のビデオをテキストから簡単に作成できます。

HeyGenで生成されたAIビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供しており、AIビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ビデオテンプレートやクリエイティブスタイルのバリエーションを活用して、見事なブランドビデオを制作できます。

HeyGenのAI生成コンテンツのエクスポートオプションは何ですか？

HeyGenは、MP4形式や最大4K解像度を含む高いエクスポート品質でAI生成ビデオをエクスポートすることをサポートしています。これにより、ソーシャルメディアビデオ、マーケティングビデオ、その他のコンテンツがあらゆるプラットフォームに対応できるようになります。

HeyGenでどのような種類のクリエイティブビデオを制作できますか？

HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターで、マーケティングビデオ、セールスビデオ、説明ビデオ、チュートリアルビデオ、広告など、幅広いクリエイティブビデオを制作することができます。スクリプトからビデオへの機能により、あらゆるニーズに対して大きなクリエイティブな柔軟性を提供します。