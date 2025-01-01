小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、今後の展示会向けの活気ある30秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、クリーンなグラフィックとアップビートでエネルギッシュなサウンドトラックを特徴とします。このクリップは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、ユーザーがどのように簡単に魅力的な「エキスポビデオメーカー」コンテンツを作成し、あらゆるイベントで製品やサービスを効果的に紹介できるかを示します。

ビデオを生成