エキスポビデオメーカー: 魅力的なマーケティングコンテンツを作成

高度なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、高品質の説明ビデオを簡単に制作します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、今後の展示会向けの活気ある30秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、クリーンなグラフィックとアップビートでエネルギッシュなサウンドトラックを特徴とします。このクリップは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、ユーザーがどのように簡単に魅力的な「エキスポビデオメーカー」コンテンツを作成し、あらゆるイベントで製品やサービスを効果的に紹介できるかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
革新的なソリューションを求める潜在顧客に新しいソフトウェア機能を紹介するための、45秒の魅力的な説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、リアルなAIアバターを使用して複雑な概念を明確に説明します。この「説明ビデオ」作品は、HeyGenの高度なAIアバターを活用して、価値ある「ビデオコンテンツ」のシームレスで記憶に残るプレゼンテーションを提供し、主要な利点を強調します。
サンプルプロンプト2
オンライン消費者がフィードをスクロールしている際に、フラッシュセールを発表するための魅力的な15秒のソーシャルメディアショートをデザインしてください。ビデオはテンポが速く、視覚的に魅力的なトランジションを持ち、トレンドのバックグラウンドミュージックに設定され、特にHeyGenの自動生成された字幕/キャプションを含めて、音声なしでも最大のインパクトを与えるようにし、「ショートフォームコンテンツ」として即時のエンゲージメントを促進します。
サンプルプロンプト3
新しいコンプライアンスガイドラインを詳細に説明するための、内部従業員向けの洗練された60秒の企業ビデオを開発してください。美的感覚はクリーンでプロフェッショナルであり、正確なボイスオーバー生成を通じて安心感と権威あるトーンを伝えます。この「企業ビデオサービス」作品は、部門間で一貫したメッセージングを保証し、HeyGenを使用して内部コミュニケーションを合理化する効果的なミニ「企業トレーニングビデオ」モジュールとして機能します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エキスポビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、ダイナミックで魅力的なエキスポビデオを簡単に制作し、メッセージを際立たせて観客を魅了します。

1
Step 1
スクリプトとアバターを作成
マーケティングビデオのスクリプトを魅力的なビジュアルに変換することから始めます。高度なテキストからビデオへのスクリプト機能を利用して、ブランドをプロフェッショナルに表現する多様なAIアバターから選択して、魅力的なコンテンツを生成します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
広範なライブラリから関連メディアを取り入れて、ビデオコンテンツを強化します。ロゴやブランドカラーを含む独自のブランディングコントロールを適用して、エキスポプレゼンテーションの一貫したプロフェッショナルな企業イメージを確保します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
説明ビデオを明確なコミュニケーションで完璧に仕上げます。観客に共鳴するボイスオーバーを自動生成し、正確な字幕/キャプションを追加して、メッセージがアクセス可能でインパクトのあるものとなり、エキスポでより広い観客を引き付けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
エキスポビデオプロジェクトを最適化して、さまざまなプラットフォームに対応させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディアコンテンツや大画面用にビデオを調整し、プロモーション活動の最大のインパクトとリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

.

強力な顧客の証言や成功事例ビデオを開発し、信頼を築き、エキスポやオンラインで効果的に価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を強化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオを使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作し、創造的なストーリーテリングを強化します。

HeyGenはどのような種類のクリエイティブなビデオコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、魅力的な説明ビデオ、効果的な企業トレーニングビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツなど、多様なクリエイティブビデオコンテンツの生成に優れています。

HeyGenはソーシャルメディア向けのショートフォームコンテンツの制作機能を提供していますか？

はい、HeyGenはAIアバターや柔軟なアスペクト比のリサイズなどの強力なツールを提供し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なショートフォームコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色を簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツに組み込むことで、シームレスなブランド統合を保証します。