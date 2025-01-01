エキスポプロモビデオメーカー: あなたの究極のAIツール

トレードショーのエンゲージメントを促進する素晴らしいエキスポブースビデオを生成し、スクリプトを直接ビデオに変換します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、30秒のダイナミックなエキスポプロモーションビデオメーカーのチュートリアルを作成し、魅力的なプロモーションビデオを迅速に生成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでアップビートなもので、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、次のイベントのアイデアを実現するプロセスを明確でエネルギッシュなナレーションで説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベントオーガナイザーやプロダクトマーケターを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenの豊富なビデオテンプレートを使用して素晴らしいコンテンツを簡単に作成できることを強調します。ビデオは魅力的でプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、洗練されたバックグラウンドミュージックを伴い、これらのテンプレートが高品質なエキスポブースビデオの制作をどのように効率化するかを示します。
サンプルプロンプト2
テックスタートアップや革新的な企業をターゲットにした60秒の説得力のあるプロモーションビデオを制作し、HeyGenのAIビデオジェネレーターとしての最先端の能力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは未来的でクリーンなもので、AIアバターが次の製品発表やエキスポでの存在感を高めるためのAIアバターの効率性と創造性について説得力のあるメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
展示会に参加する出展者や営業チーム向けに、20秒の簡潔なエキスポブースビデオをデザインし、単一のインパクトのあるメッセージに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは情報的で招待的なもので、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、忙しい展示会環境で最大限のエンゲージメントを確保するために、迅速に重要な利点や行動を促すメッセージを伝えるフレンドリーなナレーションで補完されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エキスポプロモビデオメーカーの使い方

エキスポブース用の素晴らしいプロモーションビデオを簡単に作成します。プロフェッショナルでAIを活用したコンテンツでエンゲージメントを促進し、観客を魅了します。

1
Step 1
初稿を作成する
シンプルなテキストスクリプトから強力な「AIビデオジェネレーター」を使用して「プロモーションビデオ」の初稿を瞬時に生成します。これにより、プロジェクトを迅速かつ効率的に開始できます。
2
Step 2
エディターでカスタマイズする
直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して、ビデオのすべての詳細をパーソナライズします。ブランドのビジュアル、テキスト、音楽を簡単に追加して、メッセージを完璧に反映させます。
3
Step 3
魅力的なAIアバターを追加する
「AIアバター」を統合して、情報をダイナミックに提示し、ビデオを向上させます。これらのAIパワードプレゼンターは、注意を引き、メッセージを効果的に伝えます。
4
Step 4
エクスポートして広くプロモートする
最終化したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して高品質のビデオを最適な形式でエクスポートします。「ソーシャルメディアプロモーション」チャネル全体で共有し、リーチとエンゲージメントを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エキスポでの顧客成功を強調

顧客の声や成功事例をフィーチャーした説得力のあるAIパワードビデオを作成し、エキスポブースでの信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはエキスポ用のプロモーションビデオ作成をどのように強化できますか？

HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオやエキスポブースビデオを簡単に作成する力を提供します。AIビデオジェネレーターと豊富なビデオテンプレートを活用して、リアルなAIアバターを特徴とする魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenが直感的なプロモビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、ドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた直感的なオンラインエディターを提供し、プロモーションビデオを簡単にカスタマイズできます。ブランド、メディア、テキストを簡単に追加して、ユニークでインパクトのあるメッセージを作成できます。

HeyGenは魅力的なエキスポブースビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、トレードショーのエンゲージメントを促進するダイナミックなエキスポブースビデオの作成に最適です。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、参加者を引き付ける明確でプロフェッショナルなメッセージを届けます。

HeyGenはエキスポ以外のさまざまなプロモーションビデオのニーズに適していますか？

はい、HeyGenは、ソーシャルメディアプロモーションや説明ビデオを含むすべてのプロモーションビデオの要件に対応する多用途なAIビデオジェネレーターです。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に適応させることができます。