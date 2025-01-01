説明動画ツール：魅力的な動画を素早く作成
スクリプトからのテキスト動画機能を使って、数分でプロフェッショナルな説明動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナー向けに、複雑な新しい会社方針を簡素化するための60秒のアニメーション動画を作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリストなグラフィックを特徴とし、「AIアバター」が親しみやすいガイドとして登場し、明確な「ボイスオーバー生成」によって一貫したトーンを維持し、AIを活用した動画作成の力を示します。
ソーシャルメディアマーケター向けに、製品の特徴を素早く強調するためのダイナミックな30秒の動画を開発します。この動画は、InstagramやTikTokのようなプラットフォームでの迅速な消費に最適な、速いペースで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、「スクリプトからのテキスト動画」を使用して簡単に作成し、その後「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなソーシャルプラットフォームに合わせて調整し、利用可能な説明動画テンプレートを活用します。
起業家や教育者向けに、説明動画ツールの幅広い応用を紹介する50秒の情報動画を制作します。ビジュアルスタイルは魅力的で多様性があり、さまざまな使用例を示すために関連する「メディアライブラリ/ストックサポート」映像を組み込みます。落ち着いた説明的な声でナレーションし、明確な「字幕/キャプション」を付けてアクセシビリティを高め、ツールの多様性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはアニメーション動画のクリエイティブプロセスをどのように強化しますか？
HeyGenは、豊富な説明動画テンプレートと多様なAIアバターを提供することで、アニメーション動画のクリエイティブビジョンを強化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、テキストから動画への作成プロセスを簡素化し、魅力的なコンテンツのシームレスな制作を可能にします。
HeyGenが効果的なAI駆動の動画作成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に簡単に変換する、効率的な説明動画ツールを提供します。強力なAI音声生成機能により、手動録音の必要がなくなり、コンテンツ制作を加速します。
HeyGenは説明動画制作を簡素化するテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロジェクトを迅速に開始するための包括的な説明動画テンプレートを提供しています。使いやすいインターフェースと豊富なストック動画ライブラリへのアクセスを組み合わせることで、プロフェッショナルな説明動画の作成がこれまでになく簡単になります。
HeyGenでAIアバターとカスタムボイスオーバーを利用できますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターの統合をサポートし、カスタムボイスオーバーのための強力なAI音声生成機能を提供します。これにより、テキストから動画への作成プロセスが強化され、コンテンツにダイナミックでパーソナライズされたタッチを加えます。