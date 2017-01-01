売上を伸ばす製品のための説明動画メーカー
AIアバターを活用して、魅力的な製品説明動画を簡単に作成し、オーディエンスを引き付けて売上を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいマーケティングプロフェッショナルを対象にした、30秒の簡潔な製品説明動画を作成し、革新的なソフトウェアソリューションの主要な利点を詳述します。洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、明確でプロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、主要な機能を強調する洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
潜在的な投資家や意思決定者を対象にした、60秒の情報豊かな説明動画を開発し、市場機会と技術スタートアップの独自の価値提案を概説します。ビジュアルと音声スタイルは洗練されており、説得力があり、自信と革新を伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、説得力のあるナラティブを届けることでメッセージを強化します。
オンライン教育者向けに、新しい学習プラットフォームのユーザーフレンドリーなインターフェースを示す30秒の動画を迅速に生成します。クリーンでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、助けになる励ましの音声トラックを使用します。HeyGenの機能を使用して自動的に字幕を追加し、多様な視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させ、重要な情報が簡単に消化できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなアニメーション説明動画を強化しますか？
HeyGenは、多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なアニメーション説明動画を作成する力をユーザーに提供します。このAI動画プラットフォームは、豊かなクリエイティブ表現を可能にし、製品説明をダイナミックで視覚的に魅力的なものにします。
HeyGenが製品説明に効果的なAI動画プラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトをリアルなAI音声生成とテキストから動画への機能を使用して、魅力的な製品説明動画に変換します。その使いやすいインターフェースは、プロフェッショナルな説明動画を効率的に作成するプロセスを簡素化し、主要な説明動画ソフトウェアとなっています。
HeyGenは説明動画を作成するためのユーザーフレンドリーなツールを提供していますか？
はい、HeyGenは使いやすさを考慮した直感的なドラッグ＆ドロップツールを説明動画ソフトウェア内で提供しています。ユーザーは、豊富なメディアライブラリを活用して、内部コミュニケーションや外部オーディエンス向けにビジョンを実現する説明動画を迅速に作成できます。
HeyGenで自社ブランドのアイデンティティを持つ説明動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドコントロールを含む広範なカスタマイズ機能を提供し、説明動画が会社のマーケティング戦略に完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべての説明動画で一貫した外観を実現できます。