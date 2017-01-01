説明動画メーカー 迅速に魅力的な動画を作成

ドラッグ＆ドロップインターフェースと強力なAI音声生成機能を使用して、簡単に魅力的な説明動画を作成しましょう。

小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースがプロフェッショナルな説明動画の作成をどれほど簡単にするかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリスト、明るい色を使用し、音声は明るくクリアなナレーションを特徴とします。この動画は、テンプレートとシーンを活用して迅速にマーケティングキャンペーンを開始する方法を効果的に強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいデジタルマーケター向けに、HeyGenを使用して魅力的な説明コンテンツを迅速に制作する方法を示す90秒のダイナミックな動画を開発します。ビジュアルの美学はモダンでエネルギッシュ、クイックカットと自信に満ちたプロフェッショナルな声を特徴とします。AIアバターの革新的な力と、スクリプトから画面までのビデオ制作を効率化する高度なAI音声生成機能に焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
オンライン教育者や企業トレーナーを対象にした2分間の指導動画を制作し、HeyGenが長文テキストを魅力的な説明動画に変換する方法を詳述します。フレンドリーで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイと落ち着いた安心感のある声を使用します。この動画は、スクリプトからのテキストからビデオへの機能の効率性を具体的に示し、すべてのレッスンが魅力的でアクセスしやすいことを保証します。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャー向けに、HeyGenを新機能を示すための究極の説明動画ソフトウェアとして紹介する75秒の簡潔な製品デモを作成します。ビジュアルアプローチは洗練されており、チュートリアルのようなスタイルで、正確なアニメーションと知識豊富で明確なナレーションを強調します。利用可能なメディアライブラリ/ストックサポートがビデオの質を向上させ、複雑な概念を理解しやすくする方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

説明動画メーカーの使い方

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、アイデアを迅速かつプロフェッショナルに実現する魅力的な説明動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの幅広い選択肢から選び、どんな説明動画のトピックにも最適な基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツを生成
AIを使用してコンテンツやメディアを簡単に生成するか、自分のものをアップロードします。メッセージを明確に伝えるためにテキストやキャプションを追加し、動画をインパクトのあるものにします。
3
Step 3
音声オーバーとアバターを追加
AI音声生成機能でプロフェッショナルな音声オーバーを生成し、リアルなAIアバターを含めて情報をダイナミックに提示します。
4
Step 4
エクスポートと共有
説明動画が完成したら、ソーシャルメディアプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートし、オーディエンスに届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの説明広告を作成

製品の利点を効果的に伝え、より高いコンバージョン率を促進するために、インパクトのある説明動画広告を迅速に開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを通じて説明動画の作成を簡素化し、アクセスしやすい説明動画メーカーとなっています。ユーザーはプロフェッショナルにデザインされたテンプレート、AIアバター、さまざまなメディア要素を簡単に組み合わせて、高品質な動画を複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに制作できます。

HeyGenは説明動画のためにどのようなAI音声生成機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAI音声生成を提供し、説明動画のための自然な音声オーバーを作成する強力なAI音声生成機能として機能します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの洗練されたAIが高品質な音声を生成し、それを簡単に動画に追加できます。

HeyGenはプロフェッショナルなタッチを加えるためにAIアバターを使用してコンテンツを生成できますか？

はい、HeyGenはユーザーがAIを使用してコンテンツやメディアを生成することを可能にし、リアルなAIアバターを含めて説明動画を強化します。これらのAIアバターはメッセージを直接伝え、プロフェッショナルで魅力的な人間の要素を動画コンテンツに加えます。すべてはHeyGenの強力な説明動画ソフトウェア内で管理されます。

HeyGenの編集ツールで動画に追加できる多様なメディア要素は何ですか？

HeyGenのビデオエディターでは、説明動画に多様なメディア要素を統合することができます。テキストやキャプションを簡単に追加し、無料のストックビデオを組み込み、ライブラリから音楽を選択することで、最終製品をダイナミックでインパクトのあるものにします。