新しいサービスを開始する中小企業のオーナーを対象に、45秒のアニメーション説明動画を作成し、製品が一般的な問題をどのように解決するかを示します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、鮮やかなグラフィックと親しみやすくプロフェッショナルなAIのナレーションを特徴としています。HeyGenのAIアバターを活用してソリューションを提示し、ナレーション生成を利用して明確なコミュニケーションを行い、強力なマーケティング戦略を効果的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーナーや教育者を対象に、複雑な技術的概念を新入社員に簡単に説明する60秒の教育用ホワイトボード説明動画を開発します。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンで、イラスト的で、フォローしやすく、画面上のテキストを組み込んで補強します。この動画は、HeyGenの強力なナレーション生成と字幕/キャプション機能を紹介し、経験がなくてもインパクトのあるコンテンツを作成できることを証明します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディア向けに、30秒のプロモーション動画をデザインし、イベントのエンゲージメントを高めたいコンテンツクリエイターをターゲットにします。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に豊かであり、クイックカット、トレンドの背景音楽、多様なストック映像を組み込んでいます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、幅広いオーディエンスに共鳴する魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
テック製品のマーケター向けに、50秒の情報動画を制作し、新しいソフトウェアアップデートの3つの主要機能を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されており、情報を提供するもので、画面録画とアニメーションオーバーレイを組み合わせ、自信に満ちた明確なAIの声でサポートされています。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用してナラティブを迅速に作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに合わせて調整し、説明動画ジェネレーターの力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

説明動画ジェネレーターの使い方

直感的なAI駆動のプラットフォームでプロフェッショナルな説明動画を簡単に作成します。経験がなくても魅力的なコンテンツを迅速にデザインし、メッセージを効果的に共有します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルにデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選択し、説明動画のしっかりとした基盤を提供します。
2
Step 2
スクリプトを入力
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、アイデアをアニメーションコンテンツに変換します。
3
Step 3
アバターでパーソナライズ
多様なAIアバターから選択してブランドやコンセプトを表現し、アニメーション説明動画を本当にユニークなものにします。
4
Step 4
最適化して共有
アスペクト比のリサイズを利用して、説明動画がどのプラットフォームでも完璧に見えるようにし、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーン用に最終作成物をエクスポートします。

使用例

魅力的なソーシャルコンテンツを作成

数分で魅力的なソーシャルメディア説明動画やクリップを制作し、オーディエンスの関心を引き、リーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーが簡単に素晴らしいアニメーション説明動画を作成できるようにします。豊富なビデオテンプレート、画像ライブラリ、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、経験がなくてもクリエイティブなビジョンを実現できます。

HeyGenが効果的な説明動画ジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、強力なAI駆動のツールとユーザーフレンドリーなインターフェースを組み合わせることで、効果的な説明動画ジェネレーターとして際立っています。カスタマイズ可能なAIアバターと組み込みのAIナレーション機能を使用して、スクリプトを魅力的なAI動画に変換できます。

HeyGenは多様なクリエイティブプロジェクト向けのビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは豊富なビデオテンプレートとシーンオプションを提供しており、あらゆるクリエイティブプロジェクトを開始するのに役立ちます。これらのプロフェッショナルなデザインは、ダイナミックなアニメーションとトランジションと組み合わせて、ユニークな説明動画を迅速に作成することができます。

HeyGenを使用してAI動画のビジュアルをどのようにカスタマイズしますか？

HeyGenでAI動画のビジュアルをカスタマイズするのは簡単です。プラットフォームは、豊富な画像ライブラリ、AIアバターのオプション、ブランドコントロールを提供しており、説明動画がブランドの美学に完全に一致するようにします。