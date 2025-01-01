解説プレゼンテーション動画ジェネレーター: 驚くべき動画を作成

リアルなAIアバターでスクリプトを生き生きとさせ、マーケティングやトレーニング動画を素早く作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しい学生やプロフェッショナルを対象にした、複雑な科学的概念を簡単に説明する45秒の教育解説動画をデザインしてください。親しみやすいAIアバターを使ってナレーションを導き、魅力的な画面上のテキストとシンプルなアニメーションを組み合わせます。音声は明瞭で情報豊かであり、AIアバターを使用してアニメーション動画を作成することで、簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、オンライン生産性ツールの3つの主要な利点を紹介する30秒のダイナミックなプレゼンテーション動画を制作してください。プラットフォームの多様なテンプレートとシーンを活用し、テンポの速い視覚的に魅力的なモンタージュを作成し、アップビートなバックグラウンドミュージックと最小限のテキストオーバーレイで補完します。この短いソーシャルメディア対応の作品は、すぐに注意を引き、ツールの効率性を伝えるべきです。
サンプルプロンプト3
社内コミュニケーションのための50秒のプロフェッショナルな企業動画を作成し、新しい会社方針を全従業員に発表してください。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるものであり、テキストから動画へのスクリプトから作成されたバーチャルプレゼンターをフィーチャーし、一貫したブランディングを確保します。自動生成された字幕/キャプションを含め、多様なチーム間でのアクセシビリティと理解を向上させ、重要な情報を明確に提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

解説プレゼンテーション動画ジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな解説動画やプレゼンテーションを簡単に作成し、テキストを数分で魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
多様なテンプレートとシーンから選択するか、直感的なエディターで空白のキャンバスから始めて、解説プレゼンテーション動画を作成します。
2
Step 2
スクリプトとAIアバターを追加
スクリプトを貼り付け、メッセージを伝えるためのリアルなAIアバターを選択します。プラットフォームが自然な音声を自動生成します。
3
Step 3
ブランディングをカスタマイズ
ロゴやカラーパレットを含むカスタムブランディングコントロールを適用して動画をパーソナライズし、プレゼンテーションがあなたのアイデンティティに合うようにします。
4
Step 4
生成とエクスポート
完成した解説動画を確認し、最終調整を行い、さまざまなフォーマットで即座にエクスポートして、どのプラットフォームや視聴者にも適したものにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア解説の制作

ソーシャルメディア向けの魅力的な短い解説動画を迅速に作成し、エンゲージメントを高め、視聴者に効果的に重要なメッセージを伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的な解説動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで視覚的に魅力的な解説動画を簡単に作成する力を提供します。多様なカスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、さまざまな動画スタイルやアニメーション要素を通じてアイデアを実現し、メッセージが視聴者を引きつけることを保証します。

プレゼンテーション動画のためのクリエイティブなカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、プレゼンテーション動画のための強力なクリエイティブカスタマイズを提供し、すべてのコンテンツでブランドの一貫性を確保します。カスタムフォント、ロゴ、特定のカラーパレットを簡単に統合し、各動画を独自のブランドアイデンティティとデザインガイドラインに合わせることができます。

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな解説コンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテキストから動画への機能を通じて、プロフェッショナルな解説コンテンツの作成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質のナレーションを備えた魅力的な動画を生成し、動画制作を非常にユーザーフレンドリーで効率的にします。

HeyGenはトレーニングやマーケティングのための効果的なアニメーション動画を生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、トレーニングやマーケティングに特化した効果的なアニメーション動画を生成するための理想的なAI動画プラットフォームです。強力なツールとテンプレートを活用して、ソーシャルメディアキャンペーン、教育用解説、または社内コミュニケーションのためのインパクトのあるコンテンツを作成し、時間とリソースを大幅に節約します。