サンプルプロンプト1
特定の歴史的出来事に対する学生の関心を高めることを目的とした30秒の教育用動画を作成してください。この動画はK-12の学生に最適で、ダイナミックなモーショングラフィックスとアップビートな音楽を使用します。アニメーション化されたAIアバターが主要な事実を提示し、学習プロセスをインタラクティブで記憶に残るものにします。HeyGenのAIアバター機能を活用して、個別化されたタッチを加えます。
サンプルプロンプト2
新入社員のオンボーディング中に知識の定着を向上させることに焦点を当てた60秒のプロフェッショナルな説明動画を開発してください。プロフェッショナルな視聴者向けに、クリーンで企業スタイルのビジュアルと戦略的なアニメーション注釈を使用して重要な情報を強調し、権威あるが親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、アクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
技術愛好家に新しいソフトウェア機能を説明するための50秒のビデオマーケティング作品が必要です。その実用的な利点を強調します。この説明教育動画は、モダンで洗練されたデザインとインパクトのあるイメージ、画面上のテキスト要素を特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを直接魅力的なビジュアルナラティブに変換することで、全体の制作を効率化できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
説明教育動画の仕組み

魅力的な説明教育動画で複雑なアイデアを簡素化し、知識の定着を向上させましょう。わずか4つの簡単なステップでインパクトのあるコンテンツを作成する方法を学びましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
複雑なアイデアをアウトライン化し、詳細なスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、動画作成を開始しましょう。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
魅力的なイメージでメッセージを強化します。さまざまなAIアバターとテンプレートから選び、コンテンツを効果的に視覚化します。
3
Step 3
音声とキャプションを生成
ナレーションを追加して説明教育動画を生き生きとさせます。HeyGenの音声生成と字幕/キャプションを活用して、明確な音声とアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
正確な編集オプションで教育用動画を仕上げます。その後、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、オンライン動画プラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

学習の関心と定着を向上

知識の定着と学生の関心を大幅に向上させるダイナミックな説明動画を作成し、あらゆるトレーニングや教育の場で活用します。

よくある質問

HeyGenは教育用動画のクリエイティブなストーリーテリングをどのように向上させますか？

HeyGenはAIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、モーショングラフィックスを活用して、教育用動画のクリエイティブなストーリーテリングを向上させます。魅力的なイメージと動きを簡単に統合し、学生の関心を引きつけるインパクトのあるアニメーション説明動画を作成できます。

HeyGenでどのような種類の説明教育動画を作成できますか？

HeyGenを使用すると、複雑なアイデアを簡素化するものから知識の定着を向上させるものまで、幅広い説明教育動画を制作できます。プラットフォームのAIアバター、テキスト-to-ビデオ、音声生成により、さまざまな学習トピックに対してプロフェッショナルなアニメーション説明動画を簡単に作成できます。

HeyGenは高度な動画作成と編集のツールを提供していますか？

はい、HeyGenは教育用動画を洗練させるための強力な編集オプションとクリエイティブなアセットを提供しています。スクリプトから魅力的なナレーションを作成し、高品質な音声を生成し、豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なグラフィックスを利用して、洗練された制作を行うことができます。

HeyGenは複雑なアイデアを魅力的なオンライン動画に簡素化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターと直感的な編集ツールを使用して、複雑なアイデアを明確で魅力的なオンライン動画に簡素化するように設計されています。その機能は、ダイナミックなビジュアルとオーディオの作成をサポートし、理解を深め、学習をより効果的にします。