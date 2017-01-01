説明ビデオジェネレーターで魅力的なビデオを作成

HeyGenのAIアバターを活用して、デザインの専門知識がなくてもスクリプトを生き生きとさせ、明確なコミュニケーションを実現する魅力的な製品説明ビデオを簡単にデザインします。

テクノロジーに精通した起業家をターゲットにした60秒のビデオを作成し、AIビデオジェネレーターがコンテンツ作成をどのように効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、クイックカットとプロフェッショナルなモーショングラフィックスを特徴とし、エネルギッシュで自信に満ちたナレーションが加わります。スクリプトからテキストをビデオに変換し、多様なAIアバターを活用してアイデアを簡単に実現する方法を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングマネージャー向けの90秒の製品デモを想像し、新しいソフトウェア機能を説明します。ビデオは、メディアライブラリからのリアルなストックサポートと鮮明な画面録画を組み合わせたダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく情報豊富なナレーションが加わります。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、広範な編集なしで説得力のある製品説明ビデオを作成する効率性を強調します。
教育者や企業トレーナーを対象にした1分間のアニメーション説明ビデオを開発し、複雑な概念を簡単に理解できる形式に簡略化します。ビジュアルスタイルは明るく、魅力的で、キャラクターを中心に展開し、落ち着いた明瞭なナレーションが加わります。ナレーション生成と自動字幕/キャプションが多様な学習環境での明確なコミュニケーションとアクセシビリティをどのように向上させるかを紹介します。
開発者や技術プロジェクトリーダー向けに、新しいAPI統合を示す2分間の詳細な技術ウォークスルーを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、画面上のアクションに焦点を当て、明確なステップバイステップのナレーションが加わります。さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性、および主要な技術セクションを紹介するためのAIアバターの使用を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

説明広告ビデオジェネレーターの使い方

AIアバターと強力な編集ツールを使用して魅力的な説明広告ビデオを作成し、明確なコミュニケーションのためにマーケティング戦略を簡素化します。

1
Step 1
テンプレートからプロジェクトを作成
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択して、説明広告ビデオをすぐに開始します。
2
Step 2
AIアバターとスクリプトを選択
メッセージを伝えるためのAIアバターを選び、スクリプトを貼り付けます。AIが自動的にビデオコンテンツを生成します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
生成されたナレーションと自動的に追加された字幕でビデオを強化し、視聴者への明確なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
MP4ビデオをエクスポート
説明広告ビデオを完成させ、高品質のMP4ビデオファイルとしてエクスポートし、マーケティング戦略で即座に使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

.

顧客の成功を明確に伝え、製品の信頼性を高めるために、説得力のあるAIビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、ユーザーが広範な編集スキルを必要とせずに高品質のコンテンツを制作できるようにすることで、ビデオ作成を革新します。その直感的なオンラインツールはプロセスを簡素化し、明確なコミュニケーションのための魅力的な説明ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは特定のブランドに合わせたアニメーション説明ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、幅広いテンプレートと多様なAIアバターを使用してアニメーション説明ビデオをカスタマイズすることができます。ロゴや色を含むブランドコントロールを簡単に適用し、一貫したメッセージングを維持できます。

HeyGenはビデオ制作にどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは、AIによるナレーション生成や自動字幕などの強力な機能を提供し、コンテンツのアクセシビリティとリーチを向上させます。プラットフォームはシームレスなテキストからビデオへの変換をサポートし、ストックビデオを含む包括的なメディアライブラリを提供し、高品質のMP4ビデオ出力を保証します。

HeyGenはさまざまな製品説明ビデオに効果的なツールですか？

はい、HeyGenは多様な製品説明ビデオの作成に非常に効果的であり、マーケティング戦略にとって貴重な資産です。直感的なドラッグアンドドロップツールと豊富なテンプレートの選択により、このAIビデオジェネレーターは魅力的なコンテンツを迅速に制作するのに役立ちます。