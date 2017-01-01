テクノロジーに精通した起業家をターゲットにした60秒のビデオを作成し、AIビデオジェネレーターがコンテンツ作成をどのように効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、クイックカットとプロフェッショナルなモーショングラフィックスを特徴とし、エネルギッシュで自信に満ちたナレーションが加わります。スクリプトからテキストをビデオに変換し、多様なAIアバターを活用してアイデアを簡単に実現する方法を強調します。

ビデオを生成