製品のエンゲージメントを新たなレベルに引き上げる45秒のプロモーションビデオを、マーケティングチームや製品マネージャー向けにデザインしました。リアルなデジタルアバターを使用して新機能を紹介する方法を強調します。このダイナミックで視覚的に魅力的なプレゼンテーションは、モダンな美学、アップビートな音楽トラックを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、ブランドのAIヒューマンアバターを際立たせます。
このエキサイティングな30秒のビデオで、コンテンツ作成の未来を発見してください。技術に精通したコンテンツクリエイターや起業家向けに、生成AIプラットフォームを探求する意欲を持つ方々に向けて作られています。スピーディーで革新的なビジュアルスタイルと、クリアで未来的なサウンドデザインが、AIビデオジェネレーターを使用してどれだけ迅速に素晴らしいビデオを生成できるかを示し、シームレスなナレーション生成と自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
この明確で簡潔な50秒の企業向け説明ビデオで、トレーニングプロセスを効率化しましょう。企業トレーナーや人事担当者向けに、チュートリアルビデオを作成する効率的な方法を求める方々に向けて作られています。プロフェッショナルなビジュアルスタイルと、安心感のある権威ある声が、シンプルなテキストをビデオに変換する力を示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがコンテンツを豊かにする方法を強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデジタルアバターを使った魅力的なAIビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIヒューマンアバターを特徴とするダイナミックなビデオに変換することで、ユーザーが真にクリエイティブになることを可能にします。私たちの高度なAIビデオジェネレーターは、スクリプトからでも素晴らしいコンテンツを簡単に制作できるようにし、クリエイティブプロセスを効率化します。
HeyGenを使用して専門的なチュートリアルビデオを生成することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは、高品質なビデオドキュメンテーションの作成を簡素化するために設計された専門的なチュートリアルビデオジェネレーターです。自然なナレーションと自動字幕を備えたプロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に生成し、視聴者の明確さとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenの生成AIプラットフォームはどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、生産ワークフローを加速するための最先端のツールを備えた強力な生成AIプラットフォームを提供します。ユーザーは豊富なテンプレートライブラリ、シームレスなテキスト読み上げ、正確なナレーションを利用でき、毎回プロフェッショナルな出力を保証します。
HeyGenはデジタルアバターとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはクリエイティブプロジェクトのための広範なカスタマイズを提供し、個別のデジタルアバターや包括的なブランディングコントロールを含みます。会社のロゴや特定のカラースキームをビデオに直接組み込むことができ、完全なブランドの一貫性を確保します。