AIビデオジェネレーター: 魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成
AIビデオジェネレーターで学習と開発を変革しましょう。テキストをビデオスクリプトに変換するだけで、インパクトのあるトレーニングビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、データプライバシーに関する最近のポリシー変更に焦点を当てた90秒のコンプライアンス研修更新ビデオを開発してください。このビデオは直接的で情報豊富なもので、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して正確性を確保し、幅広い社内の視聴者に対するアクセシビリティを高めるために明確な字幕を含めます。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなグラフィックスを取り入れます。
ITプロフェッショナルや開発者を対象にしたソフトウェアアプリケーションの新機能をデモンストレーションする2分間の技術研修モジュールを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは正確で詳細なもので、画面録画と明確なナレーションを組み込みます。HeyGenの音声生成を活用して、複数の言語でのローカライズされたトレーニングを提供し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。
マーケティングコンテンツのためのAIビデオジェネレーター内でテンプレートとシーンを効率的に使用する方法を紹介する45秒のクイックチップビデオを作成してください。このプロンプトは、ワークフローを効率化しようとしているマーケティングチームやコンテンツクリエイターを対象としています。ビデオはダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、テンポの速い編集でHeyGenのテンプレートとシーンの使用を効果的にデモンストレーションし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとAI音声を使った魅力的なビデオに変換します。この効率的なプロセスにより、従来のビデオ編集ツールの必要性を最小限に抑え、迅速なコンテンツ制作と学習・開発を可能にします。
HeyGenは包括的なトレーニングビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、高品質なトレーニングビデオや教育コンテンツをさまざまな学習・開発イニシアチブのために開発するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、オンボーディングや人事、技術研修、コンプライアンス研修のための資料を迅速に作成できます。
HeyGenはビデオのカスタマイズと配信にどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、AIビデオのカスタマイズにおいて強力な機能を提供します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポート、ブランドコントロール、柔軟なアスペクト比のリサイズなどが含まれます。これらの機能により、コンテンツが多様なプラットフォームや特定のプロジェクト要件に最適化され、洗練されたものになります。
HeyGenのAIビデオ機能はどのビジネスアプリケーションに最も役立ちますか？
HeyGenのAIビデオ機能は、ダイナミックなセールスイネーブルメントコンテンツや魅力的なソーシャルメディアビデオ、重要なオンボーディングや人事資料の作成に大いに役立ちます。その効率性により、組織はビデオコミュニケーションの取り組みを迅速に拡大することができます。