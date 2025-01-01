体験型トレーニングビデオメーカー：学習を促進

AIアバターと直感的な編集機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成し、チームの学習を変革します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、効率的に「トレーニングビデオを作成する方法」を具体的に説明する60秒の指導ビデオを作成することを想像してください。このビデオは、フレンドリーでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して複雑なプロセスを簡素化し、ビデオ作成に対する自信を高めます。
サンプルプロンプト2
企業トレーナー向けに、新しいソフトウェアアップデートの利点を紹介する30秒のダイナミックな説明ビデオが必要です。洗練されたプロフェッショナルな美学を特徴とし、AIアバターを利用して主要な機能を簡潔かつ魅力的に提示し、理解と記憶を向上させます。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに、複雑な機能の概要を迅速に把握する必要があるクライアントを対象とした90秒の簡潔な製品デモビデオを設計してください。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、忙しい仮想環境での明確さとアクセス性を確保する視覚的に豊かなスタイルを採用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

体験型トレーニングビデオメーカーの仕組み

複雑なトレーニング資料を迅速に魅力的でインタラクティブなビデオ体験に変換し、学習者を引き付け、知識の定着を促進します。

1
Step 1
コアコンテンツを作成
AIスクリプトライターを使用してスクリプトを生成するか、カスタマイズ可能なテンプレートから選択して、体験型トレーニングビデオのストーリーを構築します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
AIアバターを選んでコンテンツを提示するか、メディアライブラリから魅力的なビジュアルを選んでシーンを強化し、トレーニングを生き生きとさせます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを適用
自然な音声のボイスオーバーを追加し、ブランドコントロールを通じてロゴやカラーを適用してブランドの一貫性を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
体験型トレーニングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、あらゆるプラットフォームでシームレスに共有してオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習者のエンゲージメントと定着を最大化

AIビデオツールを活用して、学習者を引き付け、知識の定着を大幅に向上させる魅力的なトレーニングビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenは包括的なトレーニングビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、効率的にトレーニングビデオを作成するために設計された強力なAIビデオ作成プラットフォームです。カスタマイズ可能なテンプレートと充実したメディアライブラリを提供し、あらゆる目的のために魅力的なトレーニングビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはAIを活用してトレーニングビデオを強化しますか？

はい、HeyGenはAIアバターやAIテキスト読み上げなどの高度なAIビデオツールを活用して、コンテンツを生き生きとさせます。これにより、複雑な制作セットアップを必要とせずに、プロフェッショナルなボイスオーバーとダイナミックなビジュアルを生成できます。

トレーニングビデオのブランディングコントロールはどのように行えますか？

HeyGenは、トレーニングビデオ全体で一貫性を保つための包括的なブランドコントロール機能を提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを使用して簡単に組み込むことができ、すべてのビデオが会社のアイデンティティを反映します。

HeyGenを使ってスクリプトから簡単にトレーニングビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトを直接ビデオに変換することで、トレーニングビデオの作成を簡素化します。プラットフォームにはAIスクリプトライターが含まれており、コンテンツ生成を支援し、さまざまなプラットフォームに対応する多様なアスペクト比をサポートしています。