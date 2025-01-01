体験型総集編ビデオメーカーで魅力的なハイライトを作成
編集が簡単なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを高める魅力的なイベント総集編を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーが年間の成果をまとめる、魅力的な60秒の「年間総集編ビデオ」を作成するのを手伝ってください。HeyGenのカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を利用して、プロフェッショナルでありながら魅力的な外観を実現します。ビジュアルスタイルは祝祭的で温かみのあるもので、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックと、すべてのデジタルチャネルでのアクセシビリティを考慮した明確な字幕/キャプションを補完します。
プロダクトマネージャー向けに、新機能のローンチジャーニーをハイライトする、魅力的な45秒の「体験型総集編ビデオメーカー」ショーケースをデザインしてください。スムーズなトランジションとクリアなナレーションを備えた洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに対応できるようにします。
教育者向けに、学期の学びをまとめる90秒の「総集編ビデオ」を作成し、学生の証言とプロジェクトのハイライトを組み合わせます。ビジュアルアプローチは招待的で協力的なもので、オンスクリーンテキストオーバーレイと、スクリプトからの「テキストからビデオ」生成による親しみやすく情報豊富なトーンを特徴とし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連メディアをシームレスに統合します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な総集編ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIを活用したツール、カスタマイズ可能なテンプレート、簡単な編集機能を提供し、イベントや年末の総集編ビデオを簡単に作成できるようにします。メディアをAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーと組み合わせて、効果的にストーリーを伝えることができます。
HeyGenを使ってソーシャルメディア用のイベントハイライトビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは、Instagram、YouTube、TikTokなどのプラットフォームに最適な魅力的なイベントハイライトビデオや年間総集編ビデオを作成するのに役立ちます。ブランディングコントロールとアスペクト比のリサイズを利用して、すべてのソーシャルメディアチャネルでシームレスに共有できます。
HeyGenは総集編ビデオ作成のためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキストからビデオ、自然なボイスオーバー生成など、総集編ビデオを強化するための強力なAIツールを提供しています。これらの機能は、カスタマイズ可能なテンプレートやブランディングコントロールと組み合わせて、真にパーソナライズされたプロフェッショナルな出力を可能にします。
HeyGenはどのようにして総集編ビデオをプロフェッショナルでブランドに合ったものにしますか？
HeyGenは、すべての総集編ビデオでプロフェッショナルなイメージを維持するための包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことができます。さらに、プラットフォームにはカスタマイズ可能なテンプレート、高品質のバックグラウンドミュージック、字幕オプションが含まれており、洗練された魅力的な最終製品を提供します。