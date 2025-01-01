AIニュース動画ジェネレーターがニュースルームの制作をどのように効率化できるかを示す1分間の動画を作成してください。ニュースの専門家や技術編集者を対象に、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと権威あるナレーションを使用してください。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能の使いやすさと、多様なコンテンツを提示するAIアバターの多様性を強調してください。

