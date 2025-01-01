展示プレビュー動画メーカー: 魅力的なプレビューを作成

カスタマイズ可能なテンプレートと多様なシーンで、展示の高解像度動画プレビューを迅速に生成します。

HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、アート愛好家や文化イベント参加者を対象にした45秒の展示プレビュー動画を作成し、エレガントなビジュアルスタイルと洗練されたインストゥルメンタル音声を背景に、明瞭なナレーションで今後のギャラリー展示を紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい技術展示会を対象にした30秒のダイナミックなプレビュー動画をデザインし、技術業界の専門家や潜在的な投資家をターゲットに、未来的なビジュアル美学とアップビートな電子サウンドトラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して主要な革新を紹介します。
サンプルプロンプト2
B2Bトレードショーブースを宣伝するための60秒のマーケティング動画を開発し、ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーに直接語りかけ、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと情報豊かなナレーションを用いて製品の利点を迅速に説明します。
サンプルプロンプト3
歴史博物館の展示プレビューとして20秒の短編動画を制作し、学生や家族を温かく招くビジュアルスタイルと熱意あるナレーションで引き込み、HeyGenの字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

展示プレビュー動画メーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで魅力的な展示プレビュー動画を簡単に作成。視聴者を驚かせ、作品を際立たせる美しいビジュアルショーケースをデザインします。

1
Step 1
スクリプトを作成
展示のストーリーをエディターに入力することから始めます。「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用して、アイデアをダイナミックな動画アウトラインに即座に変換し、効率的な「テキスト・トゥ・ビデオ作成」を利用します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
展示に完璧にマッチする「テンプレート＆シーン」の豊富なライブラリから選択します。多様な「動画テンプレート」により、ブランドに合わせてすべての要素をカスタマイズできます。
3
Step 3
魅力的なAIアバターを追加
リアルな「AIアバター」で動画を強化します。「AIアバター」を選択して情報を提示し、視聴者を展示に案内し、プロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
「展示プレビュー動画メーカー」作成を完成させ、「高解像度動画」をエクスポートします。「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」機能を利用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションを高める展示ティーザーで観客を刺激

.

インスピレーションを与え、観客を次の展示やイベントに参加するように動機づける、感動的で高揚感のある動画ティーザーを生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力な展示プレビュー動画メーカーとして機能しますか？

HeyGenはAIを活用した動画作成により、魅力的な展示プレビュー動画を簡単に作成する力を提供します。幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、注目を集め、メッセージを効果的に伝えるコンテンツを迅速にデザインできます。

HeyGenが動画作成においてもたらす革新的なAI機能は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを含む高度なAI機能で動画作成を革新します。スクリプトを入力するだけで、自然なナレーション生成を伴うシームレスなテキスト・トゥ・ビデオ作成が可能になり、HeyGenはインテリジェントなAI動画エージェントとなります。

HeyGenはさまざまなマーケティング動画の制作を効率化しますか？

もちろんです。HeyGenは多様なマーケティング動画、説明動画、ソーシャルメディア動画の制作を効率化するよう設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、短編動画を迅速に組み立て、常に魅力的でブランドに合ったマーケティングコンテンツを提供します。

HeyGenで動画プロジェクトを完全にカスタマイズすることは可能ですか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを通じて、ロゴやブランドカラーを組み込むことができる広範なカスタマイズオプションを提供します。また、字幕/キャプションを追加し、最終的な高解像度動画をエクスポートして、ブランドの美学に完全に一致させることができます。