30秒のパーソナライズされたワークアウトビデオは、効率的な自宅でのルーティンを求める忙しい専門家をターゲットにしており、清潔でモチベーションの高いビジュアルスタイルと、明確なデモンストレーション、励ますプロのボイスオーバーが特徴です。HeyGenのテキストからビデオへの変換とボイスオーバー生成を利用して、魅力的なフィットネスビデオを簡単に作成しましょう。

ビデオを生成する