魅力的なフィットネスコンテンツのためのエクササイズシステムトレーニングビデオメーカー

プロフェッショナルなフィットネスビデオを迅速に制作。AIアバターを活用して多様でダイナミックなエクササイズデモンストレーションを作成します。

117/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインエクササイズシステムトレーニングへの新規登録者を引き付けるための45秒のプロモーションビデオを開発し、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルとインスパイアリングなサウンドトラックを使用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して多様なワークアウトビデオとブランドの魅力を示します。
サンプルプロンプト2
中級者向けに、単一の複雑な動きを完璧にすることに焦点を当てた60秒のチュートリアルビデオをデザインし、クリーンなビジュアルアプローチと詳細な画面上のデモンストレーション、HeyGenの自動字幕/キャプションによるクリアな音声で理解を深めます。
サンプルプロンプト3
フィットネス愛好家向けに、モダンでハイエナジーなビジュアルスタイルとトレンドの背景音楽を用いた15秒のソーシャルメディアチャレンジビデオを制作し、HeyGenの高度なAIアバター機能で生成されたアニメーションAIアバターがクイックでインパクトのあるマイクロワークアウトをリードします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エクササイズシステムトレーニングビデオの作成方法

AIを活用して魅力的でプロフェッショナルなエクササイズシステムトレーニングビデオを手軽に制作し、効果的なフィットネス指導のために時間とリソースを節約します。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
カスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択するか、トレーニングスクリプトを入力して開始します。テンプレートとシーンは、エクササイズシステムビデオの強力な基盤を提供します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
AIアバターを選んでエクササイズを紹介したり、関連するロイヤリティフリーのストック映像を取り入れて動きを明確に示すことで、トレーニングコンテンツを強化します。
3
Step 3
音声とブランドを追加
明確なボイスオーバー生成を統合して正確な指示を提供し、ブランドのユニークなブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を適用して、すべてのビデオにプロフェッショナルな仕上がりを与えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、あらゆるプラットフォームでプロフェッショナルトレーニングビデオを最大限にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア用のクイックワークアウトクリップを制作

.

魅力的な短編ワークアウトビデオやプロモーションクリップを迅速に作成し、フィットネスブランドを拡大するためにソーシャルメディアプラットフォームで共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエクササイズシステムトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用し、AIアバターやAIボイスオーバーを含めて、迅速にエクササイズビデオを作成するのを支援します。スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオメーカーコンテンツに簡単に変換し、フィットネスビデオやワークアウトビデオのエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはフィットネスビデオをブランド化するためのツールを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なブランドカスタマイズ機能を提供しており、ロゴの追加、ブランドカラーの選択、カスタマイズ可能なテンプレートの利用が可能です。これにより、フィットネスビデオがあなたのユニークなブランドアイデンティティに完全に一致し、視聴者に響くようになります。

HeyGenは高品質なワークアウトビデオの制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenの使いやすいプラットフォームは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と自動字幕/キャプションを通じてワークアウトビデオ制作を簡素化します。これにより、クリエイターは再利用可能なエクササイズライブラリや多言語のワークアウトを効率的に制作し、グローバルな視聴者に届けることができます。

HeyGenを使用してフィットネスチュートリアルに追加メディアを加えることはできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なメディアライブラリとロイヤリティフリーのストック映像へのアクセスを提供し、チュートリアルを豊かにします。これらの要素をAIビデオ編集ツールとシームレスに統合し、洗練された情報豊かな健康＆フィットネスのビデオファースト体験を作成できます。