Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フィットネス愛好家が技術を磨くために熱心に取り組む、スクワットの正しいフォームを示すプロフェッショナルな60秒のフィットネスビデオメーカーセグメントを開発してください。視覚スタイルは指導的で、明確で明るい映像を使用し、重要なポイントを強調するために時折スローモーションショットを取り入れ、落ち着いた権威あるナレーターが補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この重要なワークアウトルーチンのための洗練されたわかりやすい構造を確保します。
サンプルプロンプト2
『スポットリダクションは可能である』という神話を打ち破る、一般の人々を対象にした30秒のエクササイズビデオプロンプトをデザインしてください。視覚スタイルは明るく注目を集めるもので、アニメーションやインフォグラフィックのアプローチを使用してコンセプトを説明し、親しみやすい音声トーンでサポートします。HeyGenのAIアバターを取り入れて、情報をダイナミックで記憶に残る方法で提示します。
サンプルプロンプト3
『コンシステンシーチャレンジ』という重要なエクササイズ原則を宣伝する、アクティブなソーシャルメディアユーザーを対象にした15秒のソーシャルメディアビデオメーカーのプロンプトを作成してください。視覚スタイルはテンポが速く、モチベーションを高めるもので、運動している人々のクイックカットと太字の励ましのテキストオーバーレイを特徴とし、アップビートで現代的なポップトラックに設定します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、このキャンペーンのための魅力的なマーケティングビデオを迅速に生成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エクササイズ原則ビデオメーカーの使い方

直感的なツールとカスタマイズ可能なオプションを使用して、教育的でインスピレーションを与えるプロフェッショナルなエクササイズビデオを簡単に制作し、複雑な原則を魅力的で理解しやすいものにします。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトエディタにエクササイズの原則を入力することから始めます。当プラットフォームの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、あなたのテキストを瞬時に視覚的な物語に変換し、指導ビデオの基礎を築きます。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
多様な「AIアバター」から選択して、エクササイズの原則を提示することで、ビデオのプレゼンテーションを強化します。これにより、自分自身を録画することなく、魅力的でパーソナライズされたコンテンツを作成できます。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
高度な「ボイスオーバー生成」機能を使用して、ビデオの明瞭さを高めます。詳細な説明のための自然なナレーションを生成し、コンテンツに「AIボイスオーバー」を使用するのと同様です。
4
Step 4
エクスポートと配信
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを使用して、指導ビデオを完成させます。「YouTubeビデオ」やソーシャルメディアなどのプラットフォーム向けにコンテンツをシームレスに準備し、より広いリーチを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンラインフィットネスコースを開発

エクササイズ原則やフィットネス技術に関する包括的なオンラインコースをグローバルな視聴者に提供し、リーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエクササイズビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIビデオ編集ツールを活用して、プロフェッショナルなエクササイズビデオを作成するための使いやすいオンラインツールを提供します。ユーザーはワークアウトルーチンやフィットネスプログラムのための魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはフィットネスビデオ作成のためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやリアルなAIボイスオーバーなどの高度なAIツールを統合しており、強力なフィットネスビデオメーカーです。プロフェッショナルな字幕を追加して、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることもできます。

HeyGenで作成したエクササイズビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはワークアウトビデオの広範なカスタマイズを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴや色でブランドを統合し、ロイヤリティフリーのメディアライブラリにアクセスして、マーケティングやソーシャルメディアのために、すべてのビデオがあなたのユニークなスタイルを反映するようにします。

HeyGenは初心者にとって使いやすいワークアウトビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは直感的なオンラインツールとして設計されており、ビデオ編集に不慣れな方でも使いやすいワークアウトビデオメーカーです。そのスリムなインターフェースにより、誰でも高品質なエクササイズビデオを迅速に制作できます。