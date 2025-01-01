エクササイズ解説ビデオメーカーで明確なワークアウトガイドを作成

自動字幕/キャプションを備えた正確なエクササイズ解説ビデオでエンゲージメントを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ワークアウト解説をマスターしたいフィットネス愛好家のために、エネルギッシュな45秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、アップビートな音楽と明確なオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを活用して重要な指示を強調し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して魅力的なフィットネスビデオを迅速に組み立てます。
ジムオーナーやクラスインストラクターを対象に、正しい技術と怪我の予防を強調するための90秒の詳細な指導ビデオが必要です。ビデオのスタイルは権威的で非常に詳細であり、スローモーションのリプレイとプロフェッショナルなナレーションを組み込み、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートをフル活用して高品質な解剖学的デモンストレーションを行い、さまざまなプラットフォームでの配信のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
オンラインコーチや忙しいコンテンツクリエイター向けに、日々の運動を促す30秒のモチベーショナルフィットネスビデオをデザインしてください。このビデオは、速いペースでインスパイアリングなビジュアル美学を持ち、心を高揚させる音楽的背景を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、魅力的な短いフィットネスビデオを効率的に作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エクササイズ解説ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルなエクササイズ解説ビデオを簡単に作成し、視聴者に明確な指示と魅力的なビジュアルを提供します。

Step 1
コンテンツをアップロード
まず、プラットフォームに生のエクササイズ映像、画像、または既存のスクリプトをアップロードします。これが詳細な解説の基盤となります。
Step 2
AIで解説を作成
AIメーカーを活用して、スクリプトや重要なポイントを包括的なエクササイズ解説ビデオに変換し、インテリジェントな自動化でナラティブを導きます。
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加
明確さとプロフェッショナリズムを向上させるために、明確なボイスオーバーを生成し、メディアライブラリから関連するビジュアルを組み込んで正しい技術を強調します。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比をカスタマイズし、磨かれたエクササイズ解説ビデオをエクスポートして、ソーシャルメディアでの共有やフィットネスコースへの組み込みに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントのトレーニングとエンゲージメントを強化

プロフェッショナルで明確なエクササイズ解説ビデオを作成し、パーソナライズされたワークアウトプランでクライアントの理解と保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなエクササイズ解説ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ編集ツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、詳細なワークアウト解説の制作を効率化します。直感的なオンラインビデオエディターを使用して、高品質なフィットネスビデオを効率的に作成し、正しい技術を示すのに最適です。

HeyGenはワークアウトビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの強力な技術機能を提供し、エクササイズ解説ビデオを豊かにします。また、ビデオエフェクト、トランジション、アスペクト比のリサイズを利用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツをカスタマイズし、最大限のエンゲージメントを確保できます。

パーソナルトレーナーはHeyGenを使用してパーソナライズされたフィットネスビデオを効率的に制作できますか？

もちろんです。パーソナルトレーナーはHeyGenのAIメーカーを使用して効率を大幅に向上させることができます。既存の映像などの素材をアップロードし、AIが魅力的なワークアウトビデオを生成するか、ドラッグアンドドロップのオンラインビデオエディターを使用してカスタマイズされたワークアウトプランを作成できます。

HeyGenはどのようにしてフィットネスコンテンツがより広いオーディエンスに届くように支援しますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズや包括的なブランディングコントロールなどの機能を通じて、広範なオーディエンスへのリーチをサポートします。ロゴを簡単に追加し、ビデオをカスタマイズして一貫したブランドアイデンティティを維持し、フィットネスビデオを認識しやすく、共有しやすくします。