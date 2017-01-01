リアルなAIアバターを使用して、新しい幹部を迎えるための温かくプロフェッショナルな1分間の幹部歓迎ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されていて魅力的であり、控えめな企業ブランディングを特徴とし、音声はAIアバターによって明瞭で自信に満ちたものにしてください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、幹部歓迎ビデオジェネレーターがどのように初期の紹介をパーソナライズし、新しいチームメンバー全員に一貫した魅力的なメッセージを届けるかを示します。

