幹部歓迎ビデオジェネレーター：新しい採用者を簡単に引き込む
AIアバターを使用した迅速で魅力的なビデオ作成で、幹部のオンボーディングプロセスを効率化し、時間を節約しましょう。
HR部門が従業員のオンボーディングプロセスを効率化することを目的とした90秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、主要な統計にモーショングラフィックスを使用し、元気でプロフェッショナルなサウンドトラックを伴います。このビデオは、最初の週の期待を説明し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用することで得られる効率性を紹介します。この作品は、HeyGenのテンプレートとシーンが情報豊かなオンボーディングコンテンツの作成をどのように簡素化し、手作業を減らし、ブランドの一貫性を確保するかを示します。
個々のチームリーダーが新しい採用者に送るための45秒のパーソナライズされたビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーで直接的であり、短いパーソナライズされたテキストオーバーレイを特徴とし、熱意に満ちた歓迎の声を伴います。このビデオは、新しい採用者に強い第一印象を与えることに焦点を当て、チーム文化と即時の次のステップを強調します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、個々のパーソナライズされたビデオが受取人のために特別に作られたように感じさせる個人的なタッチを加えます。
忙しい幹部に新しい会社方針を説明するための2分間の指導ビデオを迅速なビデオ作成を通じて制作してください。ビジュアルスタイルは鮮明で魅力的であり、動的なテキストアニメーションとメディアライブラリからの関連するストック映像を使用して複雑なポイントを説明します。音声は権威がありながら理解しやすいものであるべきです。このビデオは、複雑な情報をアクセスしやすいコンテンツに変換する際に達成可能なスピードと明確さを強調し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、物語をサポートする魅力的なビジュアルを迅速に調達します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして幹部歓迎ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換します。この強力なAIビデオジェネレーターは、複雑な機器を必要とせずに迅速なビデオ作成を可能にし、幹部のオンボーディングプロセスを効率化します。
HeyGenは幹部オンボーディングビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色を統合することができます。また、AIアバターとボイスオーバーを使用してメッセージをパーソナライズし、新しい幹部にとってユニークで魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、HRチームがオンボーディングビデオを作成する際に本当に時間を節約できますか？
はい、HeyGenはスクリプトを直接ビデオに変換し、リアルなアバターとAIボイスオーバーを使用することで、ビデオ制作時間を大幅に短縮します。これにより、HRチームは迅速にパーソナライズされたビデオを作成し、従業員のオンボーディングプロセス全体を効率的に簡素化し、貴重な時間を節約できます。
HeyGenはプロフェッショナルな歓迎ビデオのために多様なメディアとアスペクト比をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なメディアライブラリを含んでおり、独自のアセットをアップロードして本当にパーソナライズされたタッチを加えることができます。また、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整でき、新しい幹部向けの魅力的なビデオがどこでも完璧に見えるようにします。