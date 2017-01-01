エグゼクティブアップデートビデオジェネレーター：コミュニケーションを効率化

サンプルプロンプト1
全ての部門の社内従業員向けに、最近の会社の成果を祝福し、戦略的優先事項を概説する60秒のコミュニケーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルは、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に使用して、ダイナミックでモチベーショナルなものにします。重要なのは、これらの魅力的なビデオアップデートを誰にでもアクセス可能にするために、字幕/キャプションを含めることです。
サンプルプロンプト2
取締役会メンバーや上級幹部向けに、重要な戦略的決定を詳細に説明する30秒のプロフェッショナルAIビデオが必要です。これは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するチャートや統計を統合した、明確でデータ駆動型のビジュアルスタイルを必要とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、影響力のあるCEOアップデートビデオテンプレートを形成する権威あるナラティブを生成します。
サンプルプロンプト3
AIビデオジェネレーターを使用して、潜在的なパートナーや業界アナリストを対象にした90秒の企業コミュニケーションビデオを開発し、新しい全社的なイニシアチブを紹介します。求められる美学は、革新と成長を強調した、洗練され、情報豊かで未来志向のものです。ナレーション生成が明瞭でプロフェッショナルであることを確保し、さまざまな配信チャネルに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを完全に活用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エグゼクティブアップデートビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとテキスト-to-ビデオを使用して、プロフェッショナルで魅力的なエグゼクティブアップデートビデオを生成し、利害関係者とのコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
エグゼクティブアップデートを作成
影響力のあるエグゼクティブコミュニケーションのために設計された多様なテンプレートとシーンのライブラリからプロフェッショナルなテンプレートを選択するか、スクリプトを貼り付けてテキストを魅力的なビデオコンテンツに即座に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターからメッセージを伝えるために選択し、社内外の利害関係者に共鳴する一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
直感的なブランディングコントロールを使用してロゴや会社の色を統合し、ブランドイメージとガイドラインに完全に一致するメッセージを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比と品質でエグゼクティブアップデートを最終化します。さまざまなプラットフォームでプロフェッショナルなAIビデオを共有し、影響力のある利害関係者コミュニケーションと広範なリーチを実現します。

使用例

プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションでインスパイアし情報を提供

ビジョン、戦略、重要な情報を効果的に伝える魅力的なプロフェッショナルAIビデオを作成し、利害関係者に自信を与えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエグゼクティブアップデートビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターとして、エグゼクティブアップデートや利害関係者とのコミュニケーションのためのプロフェッショナルなAIビデオの作成を効率化します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用することで、社内コミュニケーションのための魅力的なビデオアップデートを迅速に作成できます。

HeyGenが効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用してテキストをビデオに変換することで、強力なAIビデオジェネレーターとして際立っています。この機能により、マーケティングや社内コミュニケーションなど多様な用途に対応したプロフェッショナルなAIビデオを効率的に作成できます。

HeyGenユーザーはプロフェッショナルなAIビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供しており、プロフェッショナルなAIビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。また、テンプレートやメディアライブラリを活用して、ソーシャルメディアやマーケティングなどのさまざまな用途にコンテンツをパーソナライズできます。

HeyGenはビデオ作成においてどのようにアクセシビリティと使いやすさを確保していますか？

HeyGenは、自動字幕やキャプション、直感的なインターフェースなどの機能を統合して、アクセシビリティを向上させ、すべてのクリエイターにとって使いやすさを確保しています。この強力なAIビデオジェネレーターは、さまざまなアスペクト比をサポートし、簡単にビデオをエクスポートするオプションも提供します。