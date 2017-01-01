エグゼクティブメッセージビデオメーカー：インパクトのあるAIビデオを作成
AIアバターを活用して、チームに迅速かつ効率的に響く魅力的なCEOビデオとメッセージを作成し、社内コミュニケーションを向上させましょう。
潜在的なクライアントやパートナーに向けた新製品発表のための45秒の魅力的なエグゼクティブメッセージビデオを作成してください。ビデオはダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、明るくポジティブな音声トーンで、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して、信頼性があり先進的なCEOビデオを作成します。
新入社員や既存のチームメンバーを対象に、会社の基本的な価値観と文化を強化するための30秒のインスパイアリングなCEOビデオを開発してください。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすい音声トーンで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この影響力のあるビデオ作成を迅速に行います。
株主や投資家向けに、四半期の収益と将来の見通しを詳述した50秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは真剣でデータ重視のもので、自信に満ちた落ち着いた音声配信を行い、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を効果的に活用して、財務報告をプロフェッショナルなCEOメッセージビデオに変換します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてCEOメッセージビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー技術を活用して、インパクトのあるCEOメッセージビデオの作成を簡素化します。エグゼクティブは、AIアバターを使用してメッセージをテキストから魅力的なビデオコンテンツに変換し、社内コミュニケーションのビデオ作成を大幅に効率化します。
エグゼクティブメッセージビデオにAIアバターを使用できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用して、エグゼクティブメッセージビデオを本物らしく届けることを可能にします。私たちのテキスト・トゥ・ビデオ機能は、書かれたスクリプトを自然な声と表情を備えたダイナミックなビデオプレゼンテーションにシームレスに変換します。
CEOビデオコンテンツにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは、すべてのCEOビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するように、包括的なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に統合し、すべての社内コミュニケーションビデオで一貫したブランディングを維持します。
エグゼクティブビデオ作成にHeyGenを選ぶ理由は？
HeyGenは、エグゼクティブがプロフェッショナルなメッセージビデオを迅速に制作できるようにする、業界をリードするAI CEOメッセージビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、ビデオ作成プロセス全体を簡素化し、インパクトのあるコミュニケーションに最適です。