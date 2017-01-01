エグゼクティブメッセージビデオメーカー：インパクトのあるAIビデオを作成

AIアバターを活用して、チームに迅速かつ効率的に響く魅力的なCEOビデオとメッセージを作成し、社内コミュニケーションを向上させましょう。

全社員向けに、CEOからの新しい戦略的イニシアチブに関するメッセージを含む60秒の社内コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで企業的なもので、明確で権威ある音声での配信を行い、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、重要な戦略ポイントを強調し、最大限の記憶保持を図ります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なクライアントやパートナーに向けた新製品発表のための45秒の魅力的なエグゼクティブメッセージビデオを作成してください。ビデオはダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、明るくポジティブな音声トーンで、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して、信頼性があり先進的なCEOビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
新入社員や既存のチームメンバーを対象に、会社の基本的な価値観と文化を強化するための30秒のインスパイアリングなCEOビデオを開発してください。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすい音声トーンで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この影響力のあるビデオ作成を迅速に行います。
サンプルプロンプト3
株主や投資家向けに、四半期の収益と将来の見通しを詳述した50秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは真剣でデータ重視のもので、自信に満ちた落ち着いた音声配信を行い、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を効果的に活用して、財務報告をプロフェッショナルなCEOメッセージビデオに変換します。
エグゼクティブメッセージビデオメーカーの使い方

AIを活用してインパクトのあるエグゼクティブメッセージを作成。リアルなAIアバターと完全なブランディングコントロールを使用して、テキストを魅力的なビデオに変換します。

Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
エグゼクティブメッセージのスクリプトを作成または貼り付けてください。その後、話者を表現する多様なリアルなAIアバターから選択し、魅力的なビデオの基盤を形成します。
Step 2
ブランドアイデンティティを適用
メッセージが会社の美学に完全に一致するようにします。包括的なブランディングコントロールを利用して、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込み、すべてのビデオを独自のものにします。
Step 3
ナレーションとビジュアルを追加
自然な音声生成でスクリプトに命を吹き込みます。さらに、メディアライブラリからの関連する背景音楽やストック映像、またはカスタムアップロードを追加して、ダイナミックなビジュアル体験を提供します。
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
エグゼクティブメッセージビデオが完璧になったら、希望のアスペクト比と解像度で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルに作成されたビデオは、すべての社内コミュニケーションチャネルでシームレスに配信する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるソーシャルメディアアップデートを制作

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なビデオメッセージを迅速に作成し、公共のオーディエンスを効果的に引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてCEOメッセージビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー技術を活用して、インパクトのあるCEOメッセージビデオの作成を簡素化します。エグゼクティブは、AIアバターを使用してメッセージをテキストから魅力的なビデオコンテンツに変換し、社内コミュニケーションのビデオ作成を大幅に効率化します。

エグゼクティブメッセージビデオにAIアバターを使用できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用して、エグゼクティブメッセージビデオを本物らしく届けることを可能にします。私たちのテキスト・トゥ・ビデオ機能は、書かれたスクリプトを自然な声と表情を備えたダイナミックなビデオプレゼンテーションにシームレスに変換します。

CEOビデオコンテンツにはどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは、すべてのCEOビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するように、包括的なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に統合し、すべての社内コミュニケーションビデオで一貫したブランディングを維持します。

エグゼクティブビデオ作成にHeyGenを選ぶ理由は？

HeyGenは、エグゼクティブがプロフェッショナルなメッセージビデオを迅速に制作できるようにする、業界をリードするAI CEOメッセージビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、ビデオ作成プロセス全体を簡素化し、インパクトのあるコミュニケーションに最適です。