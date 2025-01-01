エグゼクティブメッセージビデオジェネレーター：迅速なAIビデオ作成

AIアバターを使用して、スケールでメッセージをパーソナライズする強力なエグゼクティブアップデートを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

求職者に会社の文化とビジョンを紹介するための30秒のAIアニメーションリーダーシップビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは現代的でエネルギッシュであり、鮮やかな色とダイナミックなトランジションを使用し、熱意に満ちたインスパイアリングなナレーションを伴います。HeyGenの多様なビデオテンプレートを利用して、シンプルなスクリプトを魅力的な紹介に変え、タレント獲得のための第一印象を迅速に作成します。
外部の投資家やパートナー向けに、最近の会社のマイルストーンや戦略的方向性を詳述する60秒のエグゼクティブメッセージビデオを生成してください。この重要な企業コミュニケーションは、信頼と洗練を醸し出し、クリーングラフィックスと自信に満ちた権威あるナレーションを組み込みます。メッセージが最大限に届くように、HeyGenの重要な機能である字幕/キャプションを含めて、普遍的にアクセス可能にしてください。
主要なクライアントに対する最近のサポートや忠誠心を認めるための20秒のエグゼクティブ感謝ビデオを簡潔に制作してください。美的感覚は個人的で感謝の意を表し、声のトーンは親しみやすくアプローチしやすいものにします。この短く影響力のあるメッセージは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速に作成でき、フルプロダクションクルーを必要とせずにスケールでパーソナライズされたメッセージを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エグゼクティブメッセージビデオジェネレーターの使い方

HeyGenの強力なAIビデオメーカーでプロフェッショナルなCEOメッセージビデオとAIアニメーションリーダーシップビデオを簡単に作成します。

Step 1
メッセージを貼り付ける
エグゼクティブメッセージのスクリプトをテキストからビデオへのエディターに貼り付けます。AIがテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なリアルなAIアバターから選択し、リーダーシップメッセージを表現し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
Step 3
会社のブランディングを適用する
ロゴや色などの会社のブランディング要素を直感的なブランディングコントロールを使用して組み込み、一貫性を維持します。
Step 4
生成して共有する
自動字幕付きの最終AIビデオを生成し、内部コミュニケーションや企業共有のために簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エグゼクティブコミュニケーションと更新をスケールする

パーソナライズされたエグゼクティブアップデートと全社的な発表を、世界中のより広いオーディエンスに簡単に作成して配信します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエグゼクティブメッセージビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、リーダーが高度なAIアバターとカスタムブランディングコントロールを使用して高品質のAIアニメーションリーダーシップビデオを制作できるようにします。これにより、従来の撮影クルーを必要とせずに、影響力のある企業コミュニケーションのためのビデオ作成が容易になります。

HeyGenはスケールでAIビデオメッセージをパーソナライズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenを使用すると、カスタマイズ可能なAIアバター、AIナレーションを活用し、会社のブランディングを統合することで、AIビデオメッセージをパーソナライズできます。これにより、各エグゼクティブメッセージがオーディエンスに独自に響くことを保証し、内部コミュニケーションや投資家向けの更新に最適です。

HeyGenを使用してプロフェッショナルなCEOメッセージビデオを生成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは直感的なテキストからビデオへのプラットフォームと豊富なビデオテンプレートを通じて、プロフェッショナルなCEOメッセージビデオの生成プロセスを簡素化します。スクリプトを迅速に洗練されたビデオに変換し、自動字幕を追加して企業コミュニケーションを強化できます。

HeyGenは企業コミュニケーションのために高品質のAIアバターとナレーションをどのように保証しますか？

HeyGenは高度なAI技術を利用して、スクリプトからリアルなAIアバターと自然な音声のAIナレーションを生成します。当社のプラットフォームはプロフェッショナルグレードの出力を保証し、内部コミュニケーションと全体的な会社のブランディングをサポートします。