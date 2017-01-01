HRプロフェッショナルと全社員向けに、重要な新しいポリシーの更新を発表する1分間のエグゼクティブメモビデオを生成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、AIアバターが情報を直接提示し、重要なポリシーポイントを強調する控えめなグラフィックオーバーレイを補完します。音声スタイルは明確で権威あるが親しみやすいナレーションが必要で、ソフトで控えめなバックグラウンドトラックがあると良いでしょう。このAIを活用した内部コミュニケーション作品は、HeyGenのAIアバターを活用して、HRポリシーの更新に関する正確で魅力的な情報を提供します。

ビデオを生成