Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやYouTuber向けに、エネルギッシュなビジュアル、アニメーションイントロ、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とする30秒のダイナミックなビデオイントロを作成。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、視聴者を瞬時に引き込む魅力的なオープナーを制作。
サンプルプロンプト2
営業チームやマーケター向けに、フレンドリーで魅力的なメッセージをプロフェッショナルなAIアバターと明瞭なナレーション生成を通じて届ける、パーソナライズされた60秒のAIビデオジェネレーターを想像。複雑な情報を潜在的なクライアントにとってアクセスしやすく、親しみやすいものに。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやイベントオーガナイザー向けに、迅速でインパクトのあるビジュアルとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを用いて、記憶に残る第一印象を作り出す20秒のオンラインイントロメーカーを制作。HeyGenの字幕/キャプションを取り入れ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで効率的なコンテンツ作成を実現。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エグゼクティブイントロビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してプロフェッショナルでパーソナライズされたエグゼクティブイントロビデオを簡単に作成し、スクリプトから見事なビジュアルへのコンテンツ制作プロセスを効率化。

1
Step 1
基盤を選ぶ
さまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択するか、空白のキャンバスから始めて、エグゼクティブイントロビデオのニーズに完璧に合ったものを選びます。強力なテンプレートは、あらゆるプロジェクトの強力な出発点を提供します。
2
Step 2
スクリプトとアバターを追加
スクリプトを貼り付けると、AI搭載プラットフォームがテキストをダイナミックなビデオに変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、AIアバターで言葉を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルと音声をカスタマイズ
色を調整し、ロゴを追加し、ビジュアル要素を洗練させてイントロビデオをパーソナライズします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、一貫したエグゼクティブプレゼンスを維持します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
作成物を確認し、高品質なエグゼクティブイントロビデオをレンダリングします。プラットフォームは、あらゆるプラットフォームに対応した洗練されたプロフェッショナルな最終出力のHDビデオレンダリングを保証します。

高インパクトなエグゼクティブ広告イントロ

個人または企業のブランディングイニシアチブを強化し、市場のリーチを拡大するために、数分で効果的で高パフォーマンスなイントロダクションビデオ広告を制作。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオイントロとブランディングを強化できますか？

HeyGenは、ダイナミックなシーンとアニメーション要素を使用して、見事なイントロを作成する力を提供します。ブランディングとカスタマイズのコントロールを活用して、ロゴや色をシームレスに統合し、ビデオイントロメーカーのニーズに合わせた一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。

HeyGenはコンテンツクリエイターにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオをスクリプトから変換する高度なAIビデオジェネレーターで、リアルなAIアバターとナレーション生成を使用してビデオ制作を簡素化します。豊富なストックメディアライブラリと事前に構築されたテンプレートにアクセスして、パーソナライズされたビデオコンテンツのクリエイティブプロセスを効率化します。

HeyGenはYouTubeイントロメーカー動画の作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenはYouTubeチャンネル向けの理想的なオンラインイントロメーカーで、魅力的なアニメーションイントロをデザインできます。視聴者に響く魅力的なビデオイントロを作成し、チャンネルのプロフェッショナルな外観を向上させます。

HeyGenのAI搭載ツールで作成したビデオを簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングとカスタマイズオプションを提供し、ビデオのあらゆる側面をパーソナライズできます。直感的なプラットフォームには、動的なシーンを簡単に変更し、ユニークなビジュアル体験を作成するためのドラッグ＆ドロップエディターが含まれています。