Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生がSATの準備をするための60秒のダイナミックな練習セッションを制作し、「AIクイズテストメーカー」機能に焦点を当てます。この動画は、迅速な質問と回答を特徴とし、クリーンでモダンな美学を取り入れ、画面上のテキストオーバーレイで明確さを提供します。スクリプトからのテキストを動画に変換することで、プロンプトと解決策が正確かつ効率的に提供され、学生が知識を迅速にテストし、改善が必要な領域を特定できるようにします。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルが業界規制についてのクイックリフレッシャーを必要とするための30秒の簡潔な要約動画を開発し、HeyGenのAIパワードスタディガイドメーカーを活用します。視覚スタイルはプロフェッショナルで洗練されており、控えめなモーショングラフィックスと落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用し、自信に満ちたAIボイスが重要な情報を伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、乾燥した学習資料を簡単に消化できるコンテンツに迅速に組み立てることができます。
サンプルプロンプト3
教育者や家庭教師がコース教材を提示する革新的な方法を探しているための50秒のインスパイアリングなチュートリアル動画を作成し、試験準備のためのAIビデオクリエーターの多様性を強調します。この作品は、明確で熱意あるボイスナレーションを伴う、インフォグラフィックスタイルのアニメーションを使用し、複雑な情報を魅力的な動画コンテンツに凝縮する方法を示します。動画はHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して視覚的な説明を強化し、学習リソースが情報豊かで視覚的に魅力的であることを証明します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます



プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

試験準備動画ジェネレーターの使い方

学習定着を向上させ、試験準備を簡素化するために、学習資料を迅速に魅力的なAIパワード動画やインタラクティブクイズに変換します。

1
Step 1
学習コンテンツを貼り付ける
学習ノートやテキストをプラットフォームに直接貼り付けます。このコンテンツが動画スクリプトの基礎となり、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なAIアバターから選択し、レッスンを提供します。これにより、エンゲージメントが向上し、複雑な概念説明がよりアクセスしやすくなります。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズする
関連するビジュアルやブランディングで動画を強化します。メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、魅力的な動画コンテンツを追加し、重要な学習ポイントを強化します。
4
Step 4
教育動画をエクスポートする
完成した試験準備動画を生成し、自動的に字幕/キャプションを追加し、シームレスな共有と学習定着の向上のために希望の形式でエクスポートします。

使用例

複雑な試験概念を簡素化する

複雑な試験概念を簡単に消化できる動画説明に簡素化し、学生の理解と全体的な教育成功を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な試験準備動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを使用して試験準備のための非常に魅力的な動画コンテンツを作成する力をユーザーに提供します。スクリプトからのテキストを動画に変換することで、学習ガイドをAIアバターと人間のようなAIボイスを特徴とするダイナミックな動画に変え、学習定着を大幅に向上させます。

HeyGenはAIパワードスタディガイドやインタラクティブクイズの動画コンテンツ開発を支援できますか？

HeyGenは動画作成を専門としており、AIパワードスタディガイドメーカーやインタラクティブクイズのためのコア動画コンテンツを提供します。HeyGenを使用して、AIアバターを特徴とする動画形式で概念説明や練習問題を生成し、個別のクイズや学習プラットフォームを豊かにすることができます。

HeyGenは教育コンテンツ作成のためにどのようなAIアバターとボイスを提供していますか？

HeyGenは多様なAIアバターと人間のようなAIボイスを提供し、アニメーション教育動画をより親しみやすくプロフェッショナルにします。これらのリアルなデジタルプレゼンターは、複雑な概念説明を明確に伝え、学生のエンゲージメントを高めます。

HeyGenはカスタムアニメーション教育動画の効率的な作成をどのように支援しますか？

HeyGenは直感的なスクリプトからのテキストを動画に変換する機能、事前に構築されたテンプレート、ブランディングコントロールを通じてアニメーション教育動画の作成を効率化します。これにより、特定の学習目標に合わせた魅力的な動画コンテンツを迅速に制作し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保できます。