複雑な科目に苦労している大学生を対象にした60秒の説明動画を作成し、「試験準備説明動画メーカー」がどのように学習プロセスを簡素化できるかを紹介します。動画はダイナミックでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、明るい背景音楽を使用し、フレンドリーなAIアバターが重要な概念を提示します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換し、AIアバターを使用して明確なナレーションを生成することで、テキストを魅力的な動画コンテンツに変換する簡単さを強調します。

ビデオを生成