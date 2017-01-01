イベントビデオメーカー: 驚くほど美しいイベントビデオを素早く作成
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、忘れられないイベントハイライトリールを作成し、売上を向上させましょう。
最近のコミュニティアートフェスティバルのために、45秒の活気ある「イベントハイライトリール」を作成し、参加者が思い出を振り返り、参加できなかった人々にも楽しんでもらえるようにしましょう。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、アートパフォーマンスと観客の反応をダイナミックにカットし、活気に満ちた多様なサウンドトラックと組み合わせて、重要な瞬間をナレーションします。フェスティバルの独自の創造的エネルギーを反映するようにトランジションを「カスタマイズ」することを忘れずに。
年次チャリティランのために、60秒の説得力のある「プロモビデオメーカー」作品を制作し、新しい参加者と潜在的なスポンサーを引き付けましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、感動的なメッセージとイベントの詳細を力強いタイポグラフィで伝えます。ビジュアルスタイルはモチベーショナルで、多様な参加者をフィーチャーし、エネルギッシュで高揚感のあるオーケストラのサウンドトラックを伴い、感情に響く「イベントビデオ」を作成することを目指します。
新しいイベント管理ソフトウェアサービスを紹介する30秒の「説明ビデオ」をデザインし、企業イベントを主催する中小企業のオーナーをターゲットにします。フレンドリーな「AIアバター」を使用して視聴者に直接話しかけ、クリーンでイラスト的なアニメーションと落ち着いた安心感のあるバックグラウンドスコアを組み合わせて、利点を明確に提示します。複雑なソリューションを簡素化する「イベントビデオ」を作成することが目標です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなイベントビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAI機能と直感的なビデオテンプレートを使用して、簡単にイベントビデオを作成できるようにします。スクリプトからのテキストビデオ機能と豊富なメディアライブラリを活用して、コンテンツを簡単にカスタマイズできます。これにより、HeyGenは強力なイベントビデオメーカーとなります。
HeyGenにはどのようなクリエイティブなビデオテンプレートがイベント用にありますか？
HeyGenは、魅力的なイベントハイライトリールやプロモーションコンテンツを作成するのに最適な多様なビデオテンプレートとシーンを提供しています。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単にカスタマイズでき、特定のイベントに合わせてテキストアニメーションやブランド要素を追加できます。
HeyGenのAI機能は私のイベントマーケティングビデオを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターや高度なボイスオーバー生成などの強力なAI機能を統合しており、プロモーションビデオを際立たせます。ブランドコントロールを適用して一貫性を保ち、メッセージをさらにカスタマイズすることもできます。これにより、ソーシャルメディアマーケティングの取り組みが向上します。
HeyGenで作成したビデオをさまざまなプラットフォーム用にエクスポートすることは可能ですか？
はい、HeyGenは柔軟なビデオエクスポートオプションを提供しており、アスペクト比のリサイズを含め、異なるソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツが完璧に見えるようにします。オンラインでイベントビデオを作成し、どのチャンネルにも最適化してエクスポートできます。