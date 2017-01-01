HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、30秒の魅力的なプロモーションビデオを作成し、今後のテックカンファレンスへの潜在的な参加者を招待しましょう。革新に興味のあるプロフェッショナルな観客をターゲットに、洗練されたモダンなビジュアルスタイルと電子音楽のバックグラウンドを採用してください。ビデオは主要な講演者とトピックを紹介し、効果的な「イベントビデオメーカー」としての役割を果たします。

ビデオを生成