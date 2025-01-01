専門チームのためのイベントスタッフトレーニングビデオメーカー
事前に構築されたテンプレートでスタッフのオンボーディングを効率化し、数分でプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なイベントスタッフ向けに、60秒の「シナリオトレーニングビデオ」を開発し、難しい顧客や予期しない物流の変化など、現場での一般的な課題に対処します。ビジュアルとオーディオスタイルはインタラクティブで問題解決に焦点を当て、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なテンプレートとシーンを使用してさまざまな状況と適切な対応を示し、「ビデオストーリーテリング」を強化して重要なスキル開発を促進します。
イベントスタッフに新しい製品やサービス機能をプロモートするための30秒の「チュートリアルビデオ」を制作します。ビジュアルスタイルは洗練されてブランド化され、「スクリプトからのテキストビデオ」機能により、迅速なコンテンツ作成が可能で、すべてのトレーニング資料でブランドのアイデンティティを確実に「守る」ことができます。カスタマイズされたテンプレートを使用してブランドの一貫性を保ちます。
すべてのスタッフに緊急のポリシー更新やイベントスケジュールの変更を伝えるための15秒の「トレーニングビデオ」を作成します。ビジュアルアプローチは直接的で明確であり、「字幕/キャプション」を強調して騒がしいイベント環境でも最大限の理解を促進し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」により、メッセージがどのデバイスでもアクセス可能になり、効率的に「チームを整列」させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用したビデオ作成を利用して、テキストから効率的に魅力的なトレーニングビデオを生成します。AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの機能を備えており、広範なビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルなトレーニングコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenで作成したトレーニングビデオを自社ブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、トレーニングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを組み込み、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、すべての教育リソースで一貫したビジュアルスタイルを維持できます。
HeyGenは魅力的なスタッフトレーニングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや高品質なボイスオーバー生成を含む、魅力的なスタッフトレーニングビデオを作成するための包括的なツールセットを提供しています。さらに、アクセシビリティを向上させ、すべての従業員に効果的な知識共有を確保するために、クローズドキャプションを追加することもできます。
HeyGenはさまざまな種類のチュートリアルやオンボーディングビデオに適していますか？
はい、HeyGenは詳細なチュートリアルビデオから新入社員向けの効果的なオンボーディングビデオまで、幅広い教育コンテンツを作成するのに最適な多用途のトレーニングビデオメーカーです。これらのビデオを既存のLMSに簡単に統合し、教育リソースを効率化し、トレーニングをより効率的にします。