ダイナミックディスプレイ用イベントサイネージビデオメーカー

魅力的なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを備えたオンラインイベントサイネージビデオメーカーで、イベントマーケティングを変革しましょう。

イベント主催者やマーケティング専門家向けに、あなたの次回イベントを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成しましょう。鮮やかなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、ダイナミックなテキストアニメーションを活用して、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を利用し、イベントの重要な詳細を強調しながら、迅速かつ効果的に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な参加者や企業クライアントをターゲットにした45秒の企業イベント発表を想像してください。このビデオは、プロフェッショナルなAIアバターが重要な情報を伝え、落ち着いたバックグラウンドミュージックで強化され、HeyGenの高度な「AIアバター」を使用して洗練されたプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのフォロワーや潜在的なイベント参加者の注目を集めるために設計された15秒のソーシャルメディアティーザーを制作します。キャッチーで遊び心のあるビジュアルと太字のテキストアニメーション、エネルギッシュな音楽を使用し、短編プラットフォームに最適化します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに簡単に変換します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやクリエイティブディレクター向けに、高級企業イベントに焦点を当てた洗練された60秒のビデオ招待状を開発します。ビジュアルスタイルはエレガントでシネマティックなもので、オーケストラ音楽で補完され、カスタムメディアを通じてパーソナライズされたブランド統合を可能にします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を効果的に使用して、ユニークで記憶に残る「イベントビデオメーカー」体験を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントサイネージビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なイベントサイネージビデオを迅速かつ簡単に作成し、どのイベントでもメッセージを際立たせましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
イベントサイネージビデオを開始するために、プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートから選択します。「テンプレートとシーン」を活用して、強力なビジュアル基盤を確保します。
2
Step 2
ブランドをカスタマイズする
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を組み込んで、ビデオを簡単にカスタマイズし、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
3
Step 3
ダイナミックな要素を追加する
「ボイスオーバー生成」を利用してインパクトのあるオーディオを作成したり、魅力的なアニメーションやテキスト効果を追加して、メッセージを効果的に伝え、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
イベントビデオをエクスポートする
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなディスプレイスクリーンやソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたイベントビデオを最終化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なビデオでイベントの雰囲気を高める

.

イベントサイネージ用のインスピレーションを与える情報ビデオを作成し、参加者の体験を向上させ、重要なメッセージを効果的に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなプロモーションビデオでイベントマーケティングを向上させることができますか？

HeyGenは、AIアバターと豊富なカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なプロモーションビデオを作成する力を提供します。アニメーションを簡単に追加し、ブランドを統合して、あらゆるイベントで観客を魅了します。

HeyGenが理想的なオンラインイベントサイネージビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、特定のブランド、ストック写真やビデオ、テキストアニメーションを使用してイベントサイネージビデオをカスタマイズできる直感的なオンラインプラットフォームを提供します。その包括的な機能により、メッセージが明確に際立ちます。

HeyGenはイベントビデオの編集プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやプロフェッショナルなボイスオーバー生成などのAI駆動ツールを提供することで、ビデオ編集を効率化します。これにより、複雑な技術スキルを必要とせずに高品質なイベントビデオを効率的に制作できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの魅力的なイベントビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズや豊富なメディアライブラリなどの機能を備えた、ソーシャルメディアに最適化された多様なイベントビデオを簡単に作成できるようにします。すべてのプラットフォームで共有するための魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。