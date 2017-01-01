イベントサービスビデオメーカー: 魅力的なイベントビデオを作成

直感的なテンプレート & シーンを使用して、素晴らしいイベントプロモーションとリキャップビデオを即座に作成し、ソーシャルメディアに最適です。

活気あるイベント主催者や小規模ビジネスオーナーを対象にした、エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルの30秒イベントプロモーションビデオを作成し、アップビートなバックグラウンドトラックと明瞭なナレーションを使用します。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して迅速にセットアップし、プロフェッショナルなAIアバターを使用して主要な詳細を提示し、今後のイベントのための簡単な「ビデオ作成」を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーやイベント参加者向けにデザインされた、祝祭的でダイナミックなハイライトリールの美学を持つ45秒のイベントリキャップビデオを制作します。トレンドの音楽と魅力的なビジュアルを特徴とし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してコンテンツを充実させ、「字幕/キャプション」を自動的に追加して広範なアクセス性を確保し、プラットフォーム全体で最高の「イベントビデオ」を共有するのに最適です。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルやイベントプランナーを対象にした、洗練された魅力的なビジュアルスタイルを採用した60秒のプロモーションビデオを開発し、プロフェッショナルなナレーションとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を実装して、メッセージをシームレスに魅力的なビジュアルに変換し、包括的なイベントマーケティングのための「イベントサービスビデオメーカー」としての地位を確立します。
サンプルプロンプト3
バーチャルイベントホストやライブストリーマー向けに、キャッチーでモダンなビジュアルスタイルを持つ15秒の簡潔なプレイベントティーザーを生成し、太字のテキストオーバーレイと現代的な音楽を特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を展開して迅速でインパクトのあるメッセージを届け、「アスペクト比のリサイズ & エクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、次の「バーチャルイベント」をプロフェッショナルにプロモートします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントサービスビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインエディターを使用して、どんなイベントでも素晴らしいプロモーションとリキャップビデオを簡単に作成できます。魅力的なビジュアルをデザインし、ストーリーを簡単に共有しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまなイベントタイプに合わせてデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートから選び、ビデオ作成プロセスを開始します。
2
Step 2
カスタムコンテンツを追加
独自のメディアやテキストを追加し、ロゴや色などのブランドコントロールを適用してビデオをカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的なナラティブを作成
プロフェッショナルなナレーション生成を組み込み、メッセージを明確に伝え、イベントビデオをダイナミックで魅力的にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比でイベントビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアで共有したり、ウェブサイトに埋め込んだりできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

バーチャルイベント & ワークショップのエンゲージメントを向上

.

AIを活用したビデオで、バーチャルイベント、ワークショップ、教育セッションでのエンゲージメントと情報保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてイベントビデオ作成を簡素化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-ビデオ技術を使用して、プロフェッショナルなイベントビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、複雑なタスクをシンプルにし、どんなイベントサービスビデオメーカーでも簡単にビデオ編集プロセスを進められるようにします。

HeyGenはイベントプロモーションビデオのカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドコントロール、アニメーションテキスト、豊富なメディアライブラリを含む、イベントプロモーションビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。イベントのユニークなスタイルに合わせて、あらゆる側面を簡単に調整し、効果的なマーケティングキャンペーンを実現できます。

HeyGenでソーシャルメディア向けにどのような種類のイベントビデオを作成できますか？

HeyGenは多用途なイベントビデオメーカーであり、イベントリキャップ、プロモーションビデオ、魅力的なイベントスライドショーなど、さまざまなイベントビデオを制作できます。YouTubeやInstagram Reelsなどのプラットフォームに合わせて、アスペクト比のリサイズを行い、作成物を簡単に最適化してエクスポートできます。

HeyGenはイベントサービスのための迅速なビデオ編集をサポートしていますか？

はい、HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターは、迅速なビデオ編集のために設計されており、イベントサービスのための効率的なコンテンツ作成を可能にします。テンプレート、ストック映像、ナレーション生成を活用して、プロフェッショナルなビデオソリューションを迅速に達成できます。