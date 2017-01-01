活気あるイベント主催者や小規模ビジネスオーナーを対象にした、エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルの30秒イベントプロモーションビデオを作成し、アップビートなバックグラウンドトラックと明瞭なナレーションを使用します。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して迅速にセットアップし、プロフェッショナルなAIアバターを使用して主要な詳細を提示し、今後のイベントのための簡単な「ビデオ作成」を強調します。

ビデオを生成