イベント リキャップビデオメーカー：魅力的なハイライトを素早く作成

あなたの録音を努力なしで魅力的なソーシャルメディア用のサマリービデオに変換し、HeyGenの字幕でさらに魅力をアップ。

1分間のダイナミックなビデオサマリーを作成し、最近の「プロダクトローンチ」の主要な特徴と成功した結果をB2Bテクノロジープロフェッショナルに向けて示してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンであるべきで、データに基づいたグラフィックスとスムーズなトランジションを取り入れ、活気のある企業向けサウンドトラックと、HeyGenのオフボイス生成機能を通じて生成されたクリアなAIナレーションで補完されます。これは、この目立つための優れた「ビデオエディター」として機能します。
クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と目的を持って建てられた

レビュー

イベントサマリービデオクリエーターの仕組み

イベント素材を魅力的なサマリービデオに簡単に変換できる直感的なツールを使って、迅速な作成と共有が可能です。

Step 1
コンテンツをアップロードしてください
イベントのビデオや写真を直接ビデオサマリークリエーターにアップロードしてください。'動画をアップロード'機能を使用して、すべてのリソースにすばやくアクセスしてください。
Step 2
テンプレートでカスタマイズする
イベントのハイライト用にデザインされたプロフェッショナルな'ビデオテンプレート'の中から選択してください。直感的な編集ツールを使用してクリップを簡単に整理し、トランジションを追加することができます。
Step 3
ビデオを改善する
あなたのビデオ要約をバックグラウンドミュージック、ダイナミックなエフェクト、または「自動字幕」を追加することで向上させましょう。私たちのAIによって強化された特徴は、向上プロセスを簡素化します。
Step 4
エクスポートして共有する
イベントの要約を仕上げて、「エクスポートして共有」をクリックし、'ソーシャルメディア'プラットフォームに最適化された様々なフォーマットで共有しましょう。あなたの魅力的なストーリーをスムーズに視聴者と共有してください。

ユースケース

HeyGenは、魅力的なイベントサマリービデオを作成するための、人工知能を搭載した高度なビデオジェネレーターです。当社の使いやすいツールは、AIとビデオテンプレートを活用して、さまざまなプラットフォーム向けのプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に生成し、ビデオ編集プロセスを簡素化します。

将来のイベントをAI広告で宣伝する

Transform your event recaps into high-performing video ads, efficiently promoting upcoming events and driving attendance with AI-driven content.

よくある質問

HeyGenはイベントのサマリービデオ作成をどのように簡素化していますか？

HeyGenは、イベントのハイライトビデオを迅速に作成するために、AIアバター、自動字幕、直感的な編集ツールなどの機能を備えた、洗練されたイベントサマリービデオに素早く録画を変換できるようにする、先進的な人工知能を活用しています。

私のブランドとプロフェッショナルなテンプレートを使って、サマリービデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの広範なラインナップと、強力なブランドコントロールを提供しており、特定のロゴ、色、ダイナミックなテキストアニメーションを使用して、一貫性のあるブランドメッセージであなたのサマリービデオをカスタマイズすることができます。

完成したビデオサマリーを共有するためのエクスポートオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenでは、Instagram、YouTube、TikTokなどのプラットフォームに最適化された様々なアスペクト形式であなたのビデオサマリーをダウンロードするための柔軟なエクスポートオプションを提供しています。これにより、高品質のコンテンツがすぐにソーシャルメディアで共有できるようになります。

HeyGenは、サマリービデオ用の様々なメディアタイプと高度な編集ツールをサポートしていますか？

はい、HeyGenはビデオクリップや写真を簡単にアップロードし、ライブラリからファイルメディアを統合し、ボイスオーバー生成やエフェクトを含む強力な編集ツールのセットを使用して魅力的なサマリービデオを作成できる包括的なビデオエディタです。