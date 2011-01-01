ユースケース

HeyGenは、魅力的なイベントサマリービデオを作成するための、人工知能を搭載した高度なビデオジェネレーターです。当社の使いやすいツールは、AIとビデオテンプレートを活用して、さまざまなプラットフォーム向けのプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に生成し、ビデオ編集プロセスを簡素化します。