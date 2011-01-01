イベント リキャップビデオメーカー：魅力的なハイライトを素早く作成
あなたの録音を努力なしで魅力的なソーシャルメディア用のサマリービデオに変換し、HeyGenの字幕でさらに魅力をアップ。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、魅力的なイベントサマリービデオを作成するための、人工知能を搭載した高度なビデオジェネレーターです。当社の使いやすいツールは、AIとビデオテンプレートを活用して、さまざまなプラットフォーム向けのプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に生成し、ビデオ編集プロセスを簡素化します。
ソーシャルメディアの魅力的な要約.
Quickly generate captivating event recap videos and clips optimized for social media platforms to expand your reach and audience engagement.
イベント形成と内部コミュニケーションの改善.
Boost engagement and retention for corporate event recaps and internal communications using dynamic AI-powered video summaries for employees and stakeholders.
よくある質問
HeyGenはイベントのサマリービデオ作成をどのように簡素化していますか？
HeyGenは、イベントのハイライトビデオを迅速に作成するために、AIアバター、自動字幕、直感的な編集ツールなどの機能を備えた、洗練されたイベントサマリービデオに素早く録画を変換できるようにする、先進的な人工知能を活用しています。
私のブランドとプロフェッショナルなテンプレートを使って、サマリービデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenでは、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの広範なラインナップと、強力なブランドコントロールを提供しており、特定のロゴ、色、ダイナミックなテキストアニメーションを使用して、一貫性のあるブランドメッセージであなたのサマリービデオをカスタマイズすることができます。
完成したビデオサマリーを共有するためのエクスポートオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenでは、Instagram、YouTube、TikTokなどのプラットフォームに最適化された様々なアスペクト形式であなたのビデオサマリーをダウンロードするための柔軟なエクスポートオプションを提供しています。これにより、高品質のコンテンツがすぐにソーシャルメディアで共有できるようになります。
HeyGenは、サマリービデオ用の様々なメディアタイプと高度な編集ツールをサポートしていますか？
はい、HeyGenはビデオクリップや写真を簡単にアップロードし、ライブラリからファイルメディアを統合し、ボイスオーバー生成やエフェクトを含む強力な編集ツールのセットを使用して魅力的なサマリービデオを作成できる包括的なビデオエディタです。