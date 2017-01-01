最近の企業会議のベストモーメントを紹介する、60秒のダイナミックなイベントハイライト動画を制作してください。参加者や将来のスポンサーをターゲットにしたプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルで、鮮明なグラフィックスとアップビートな企業向けサウンドトラックを使用し、AIアバターが主要なスピーカーとハイライトを簡潔に紹介することで、魅力的なイベントハイライトの要約を作成します。

ビデオを生成