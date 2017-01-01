イベントハイライト動画ジェネレーター：ハイライトを素早く作成
使いやすいプラットフォームとAIアバターを使用して、イベント映像を魅力的なハイライトに素早く変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新製品の発売を振り返る、30秒の活気あるソーシャルメディア動画を作成し、オンラインフォロワーや潜在顧客を引き付けます。この短いハイライト動画は、明るくモダンな色彩とキャッチーで現代的なバックグラウンドトラックを備え、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、魅力的なナレーションと画面上のテキストを迅速に生成します。
最新の教育ウェビナーからの主要なポイントを要約する、45秒の簡潔な説明動画が必要です。参加者や見逃した人々のために設計されており、明確で情報豊かなビジュアルスタイルとインスピレーションを与える軽やかなオーケストラ音楽を想像し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての重要なポイントを最大限に理解できるようにします。
HeyGenのビデオテンプレートを使用して、最近の集まりを祝うために地元のソーシャルメディアチャンネルで共有するのに最適な、心温まる20秒のコミュニティイベントハイライト動画を作成します。地元住民やボランティアをターゲットにした親しみやすく本格的なビジュアルアプローチで、軽快でフォーク調のサウンドトラックを伴い、ユーザーが投稿したイベントのクリップを補完するためにHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してビジュアルストーリーを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてイベントハイライト動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI機能を使用して、ダイナミックなイベントハイライト動画の生成プロセスを簡素化します。ユーザーはメディアを簡単にアップロードし、多様なビデオテンプレートから選択して、手間をかけずに魅力的なイベントハイライトを迅速に作成できます。
HeyGenはハイライト動画をカスタマイズするためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、テキストとグラフィックのオーバーレイ、豊富なエフェクトと音楽を提供して、ハイライト動画を強化します。カスタムアバターを組み込んで、イベントハイライトにユニークでブランド化されたタッチを加えることもできます。
HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した使いやすいハイライト動画メーカーですか？
はい、HeyGenは使いやすいハイライト動画メーカーとして設計されており、自動字幕やスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオなどの強力なAI機能を活用して作成を簡素化します。ビデオ編集の経験がなくても、プロフェッショナル品質の動画を作成できます。
HeyGenはイベントコンテンツからプロフェッショナルなソーシャルメディア動画を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはイベントハイライトを洗練されたソーシャルメディア動画に変換するのに理想的なビデオエディターです。アスペクト比のリサイズや包括的なブランディングコントロールなどの機能を備えており、あらゆるプラットフォームに最適化された動画コンテンツを簡単に共有してリーチを最大化できます。