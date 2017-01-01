魅力的なコンテンツのためのイベントリキャップハイライトビデオメーカー

スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを変換して、プロフェッショナルなイベントリキャップビデオを簡単に作成します。

最近のテックカンファレンスの重要な瞬間を紹介する、忙しい業界のプロフェッショナルや潜在的な参加者をターゲットにした、ダイナミックな1分間のイベントリキャップビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、エネルギッシュなトランジションとアップビートなエレクトロニックサウンドトラックを備えた、テンポの速いものにし、スクリプトからの正確なテキスト・トゥ・ビデオ機能で重要な情報を迅速に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ステークホルダーやスポンサー向けにデザインされた、企業ガラの洗練された2分間のハイライトビデオを制作し、プロフェッショナリズムとブランドの一貫性を強調します。エレガントなバックグラウンドミュージックを備えた洗練されたビジュアル美学を採用し、AIアバターが重要なポイントを提示して、ブランドの声を一貫して保ちます。
サンプルプロンプト2
地元のコミュニティフェスティバルを対象にした、若く多様な観客を引き付けることを目的とした、45秒のソーシャルメディアショートを開発します。ビデオは、鮮やかでカラフルなビジュアルと遊び心のあるオーディオスタイルを持ち、音声なしでも高いエンゲージメントを確保するために自動字幕/キャプションを利用します。
サンプルプロンプト3
異なるタイムゾーンにまたがるグローバルな視聴者を対象とした、国際ウェビナーシリーズの1分30秒の要約を生成します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で情報豊かであり、複数の言語でナレーションを行うための多用途なボイスオーバー生成機能によってサポートされ、複雑なトピックを簡単に理解できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントリキャップハイライトビデオメーカーの使い方

AIを活用した作成とカスタマイズツールで、イベント映像を魅力的なハイライトビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選ぶ
ダイナミックなイベントリキャップに合わせた多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択して始めます。これにより、ハイライトビデオのプロフェッショナルで効率的なスタート地点が提供されます。
2
Step 2
イベントメディアをアップロードする
生の映像、写真、その他のアセットを直接エディターにアップロードして、イベントを生き生きとさせます。HeyGenのメディアライブラリは、すべてのコンテンツニーズをサポートします。
3
Step 3
AIボイスオーバーを生成する
高度なAIボイスオーバー生成を活用して、リキャップビデオに魅力的なナレーションを追加します。自分の声を録音することなく、重要な瞬間やメッセージを明確に伝えます。
4
Step 4
リキャップをエクスポートしてシェアする
イベントハイライトビデオを簡単に仕上げます。さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比でエクスポートし、高品質でソーシャルメディアなどでシェアする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した魅力的なプロモーションビデオを作成する

ブランドをプロモートし、将来の参加者を引き付けるために、インパクトのあるイベントハイライトビデオを簡単に制作します。

よくある質問

HeyGenはイベントリキャップのためのAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、イベントコンテンツをダイナミックなイベントリキャップビデオやハイライトビデオに変換します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIビデオ編集ツールを利用して、魅力的な短編コンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのシームレスなテキスト・トゥ・ビデオ機能など、最先端のAI機能をユーザーに提供します。プロフェッショナルなボイスオーバー生成を簡単に行い、字幕やキャプションを自動的に追加してビデオを強化します。

HeyGenでイベントハイライトビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ハイライトビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、ブランドカラー、アセットを簡単に統合して、一貫したイベントマーケティングとソーシャルメディアコンテンツを実現できます。

HeyGenは長いイベントビデオをソーシャルメディア用に再利用するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、長いビデオをソーシャルメディアに最適な魅力的な短編コンテンツに再利用するために設計されています。魅力的なハイライトビデオを効率的に作成し、さまざまなプラットフォームで最適化されたアスペクト比でエクスポート＆シェアします。