イベントプロモビデオメーカー: 驚くべきイベントビデオを作成

テキストをスクリプトから驚くべきビデオに変換することで、イベントのための魅力的なプロモビデオを簡単に生成します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の簡潔な説明動画を作成し、HeyGenが直感的なAIプロモーションビデオメーカーとしてどのように機能するかを紹介します。プロフェッショナルで明確なナレーションを用い、シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換する機能を使って洗練されたイベント告知に変える過程を、ステップバイステップのビジュアルスタイルで示し、ユーザーフレンドリーな体験を提供する簡単なドラッグ＆ドロップエディターを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいイベントオーガナイザーを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、どれだけ迅速にインパクトのあるイベントプロモビデオのティーザーを生成できるかを示します。テンポの速いビジュアル、アップビートなロイヤリティフリー音楽、大胆なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なコンテンツを統合してプロフェッショナルな外観を強調します。
サンプルプロンプト2
大規模な会議を企画するマーケティングチーム向けに設計された1分30秒の洗練されたビデオを制作し、AIビデオ編集ツールを使用して高品質のプロモーションビデオを作成するHeyGenの能力を示します。映画のようなビジュアルスタイルとインスパイアリングなサウンドトラックを使用し、AIアバターが主要なイベントの詳細を伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでのシームレスな適応を可能にし、自動字幕/キャプションでさらに強化される様子を紹介します。
サンプルプロンプト3
コミュニティマネージャーやコンテンツクリエイター向けに45秒の活気あるビデオをデザインし、HeyGenがマルチプラットフォームのイベント告知のための究極のプロモビデオメーカーであることを強調します。明るく、ユーザーフレンドリーなインターフェース体験を提供し、エネルギッシュで親しみやすいナレーションを用い、アクセシビリティのための字幕/キャプションの重要な役割と、ボイスオーバー生成がどのように迅速にローカライズされ、より広いリーチを可能にするかを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントプロモビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームを使用して、コンセプトから完成まで、インパクトのあるマーケティングキャンペーンのための魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンの多様なコレクションから選択してイベントプロモビデオを開始するか、完全なクリエイティブコントロールのために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
メディアをアップロードまたは生成
自分の写真、ビデオ、音楽を取り入れるか、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、イベントのテーマに合った完璧なビジュアルと音を見つけます。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズ
強力なビデオ編集ツールでイベントプロモを洗練し、ダイナミックなテキストを追加し、イベントのストーリーを語るための魅力的なボイスオーバー生成を行います。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロモーションビデオを完成させ、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで、すべてのソーシャルメディアプラットフォームとマーケティングチャネルに完璧にフォーマットされた状態でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなイベント紹介

.

イベントへの興奮と期待を高めるためのインスパイアリングで心を打つビデオを作成し、潜在的な参加者を動機付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して強力なプロモビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、AIを使ってコンテンツとメディアを簡単に生成できます。幅広いAIアバターと声を選択してメッセージを伝えることができるため、非常に効率的なAIプロモビデオメーカーです。

HeyGenのテンプレートを使ってプロモビデオをすぐに作成できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートの多様なライブラリを提供しており、迅速にプロモビデオを作成できます。簡単なドラッグ＆ドロップエディターにより、すべてのプロモーションビデオの作成プロセスを効率化します。

HeyGenはプロモーションビデオをカスタマイズするためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenはカスタムブランディング、アスペクト比の調整、字幕の追加などの強力なビデオ編集ツールを提供しています。また、ストック映像、画像、音声を提供する豊富なメディアライブラリでプロモーションビデオを充実させることができます。

HeyGenはマーケティングキャンペーンのプロモ広告を作成するのに適したソリューションですか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなマーケティングキャンペーンに合わせた高品質のプロモ広告やプロモーションビデオを制作するための理想的なAIプロモビデオメーカーです。その多様な機能により、コンテンツがソーシャルメディアプラットフォームやその他の場面での準備が整います。