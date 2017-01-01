イベントプロモビデオメーカー: 驚くべきイベントビデオを作成
テキストをスクリプトから驚くべきビデオに変換することで、イベントのための魅力的なプロモビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいイベントオーガナイザーを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、どれだけ迅速にインパクトのあるイベントプロモビデオのティーザーを生成できるかを示します。テンポの速いビジュアル、アップビートなロイヤリティフリー音楽、大胆なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なコンテンツを統合してプロフェッショナルな外観を強調します。
大規模な会議を企画するマーケティングチーム向けに設計された1分30秒の洗練されたビデオを制作し、AIビデオ編集ツールを使用して高品質のプロモーションビデオを作成するHeyGenの能力を示します。映画のようなビジュアルスタイルとインスパイアリングなサウンドトラックを使用し、AIアバターが主要なイベントの詳細を伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでのシームレスな適応を可能にし、自動字幕/キャプションでさらに強化される様子を紹介します。
コミュニティマネージャーやコンテンツクリエイター向けに45秒の活気あるビデオをデザインし、HeyGenがマルチプラットフォームのイベント告知のための究極のプロモビデオメーカーであることを強調します。明るく、ユーザーフレンドリーなインターフェース体験を提供し、エネルギッシュで親しみやすいナレーションを用い、アクセシビリティのための字幕/キャプションの重要な役割と、ボイスオーバー生成がどのように迅速にローカライズされ、より広いリーチを可能にするかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して強力なプロモビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、AIを使ってコンテンツとメディアを簡単に生成できます。幅広いAIアバターと声を選択してメッセージを伝えることができるため、非常に効率的なAIプロモビデオメーカーです。
HeyGenのテンプレートを使ってプロモビデオをすぐに作成できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートの多様なライブラリを提供しており、迅速にプロモビデオを作成できます。簡単なドラッグ＆ドロップエディターにより、すべてのプロモーションビデオの作成プロセスを効率化します。
HeyGenはプロモーションビデオをカスタマイズするためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenはカスタムブランディング、アスペクト比の調整、字幕の追加などの強力なビデオ編集ツールを提供しています。また、ストック映像、画像、音声を提供する豊富なメディアライブラリでプロモーションビデオを充実させることができます。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのプロモ広告を作成するのに適したソリューションですか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなマーケティングキャンペーンに合わせた高品質のプロモ広告やプロモーションビデオを制作するための理想的なAIプロモビデオメーカーです。その多様な機能により、コンテンツがソーシャルメディアプラットフォームやその他の場面での準備が整います。