イベントプロモビデオジェネレーター: 魅力的な招待状を作成

直感的なテンプレートとシーンを使用して数分で魅力的なイベントプロモビデオをデザインし、参加者数とエンゲージメントを向上させます。

グローバルテックカンファレンス向けに、テクノロジー専門家やイノベーターをターゲットにした、ダイナミックなビジュアルスタイルとモダンな電子音楽を使用した60秒の魅力的なイベントプロモーションビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、主要なスピーカーやトピックを強調し、強力なAIビデオジェネレーター体験を創り出します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
既存のユーザーや潜在的なクライアント向けに、新しいソフトウェアアップデートを紹介する90秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインしてください。情報豊かでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確で落ち着いたバックグラウンドスコアを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、クリアで権威あるナレーションを提供し、マーケティングビデオの魅力を高めます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にしたデジタルマーケティング戦略に関するウェビナーのための45秒の招待ビデオを制作してください。明るく魅力的なビジュアルとインスパイアリングな音楽を特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してイベントの詳細を明確に提示するカスタムビデオを効果的に作成します。
サンプルプロンプト3
初心者向けの新しいオンラインビデオエディタ機能の使い方を示す2分間の包括的なインストラクショナルプロモビデオを開発してください。明確でステップバイステップのビジュアルアプローチとサポートオーディオを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を統合してプロモビデオを効果的に編集し、アクセシビリティと明確さを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントプロモビデオジェネレーターの使い方

注目を集め、参加者数を増やすために設計された直感的なAIビデオジェネレーターで、数分でプロフェッショナルなイベントプロモビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
テンプレートを選択
イベント専用にデザインされた多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択し、作成を開始します。これにより、プロモビデオのスタートが簡単かつ効率的になります。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
イベントの詳細、画像、クリップを広範なメディアライブラリから追加してビデオをパーソナライズします。ドラッグアンドドロップエディタを利用して要素をシームレスに配置します。
3
Step 3
AIで強化
魅力的なAI搭載のボイスオーバーとダイナミックなテキストアニメーションを統合して、メッセージを効果的に伝えます。より広範なアクセス性のために自動字幕を追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
イベントプロモビデオが完璧になったら、すべてのソーシャルメディアチャンネル向けにさまざまなアスペクト比でエクスポートします。高品質のビデオを簡単にダウンロードしてプラットフォームで共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなイベントティーザーを作成

カスタムで感情に訴えるビデオティーザーやイントロを開発し、イベントへの参加を促進し、興奮を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなプロモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして、テキストスクリプトを迅速に魅力的なプロモビデオに変換します。多様なビデオテンプレートから始めるか、テキストプロンプトを利用して初期のAIビジュアルを生成し、コンテンツ作成プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenのオンラインビデオエディタにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenの強力なオンラインビデオエディタは、広範なカスタマイズを提供します。ユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップエディタを使用してマーケティングビデオをパーソナライズし、ブランドのロゴや色を組み込み、アニメーションテキストを追加し、ロイヤリティフリーのアセットライブラリから選択して、際立つカスタムビデオを作成できます。

HeyGenのAI搭載ツールは私のビデオ制作を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからのシームレスなボイスオーバー生成を含む高度なAI搭載ツールを統合しています。さらに、プラットフォームは自動字幕とキャプションを提供し、HeyGenのAI編集ツールはアクセス可能で高品質なプロモーションビデオを作成するために非常に貴重です。

HeyGenで作成したビデオを異なるソーシャルメディアチャンネルに最適化するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供することで、さまざまなソーシャルメディアチャンネル向けにプロモビデオを簡単に最適化できます。ビデオが1080p HD解像度で完璧になったら、YouTube Shorts、Instagram、Facebook広告などのプラットフォームで簡単にダウンロードして共有できます。