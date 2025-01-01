イベントプレビュービデオジェネレーター: 魅力的なプロモーションを作成
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、素晴らしいイベントマーケティングビデオを迅速にデザインし、ワークフローを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新製品を発売する中小企業のオーナー向けにデザインされた45秒のマーケティング動画を想像してください。スリークでプロフェッショナル、そしてインスパイアリングな雰囲気を目指し、明確なナレーションを提供します。この動画は、革新的な製品を効果的に紹介し、ソーシャルメディアプラットフォームで潜在顧客にリーチします。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」機能を活用して、クリアで魅力的な音声を提供し、製品の特徴を魅力的な利点に変えます。
ソーシャルメディアで迅速に視覚的に魅力的でトレンディな発表を共有する必要があるインフルエンサーやコンテンツクリエイターに最適な、15秒の迅速なアップデート動画を開発してください。この動画は、キャッチーな効果音とともにテンポの速いリズムを持ち、興奮を伝えます。特に、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、音声なしでもメッセージが共鳴するようにし、最大限のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
新入社員のオンボーディングやポリシーの更新を説明するために、企業のトレーナーや人事部門を対象とした、情報豊かな60秒の内部コミュニケーション動画を作成してください。この動画は、クリーンでプロフェッショナル、かつフレンドリーなビジュアルスタイルを持ち、権威あるが親しみやすいトーンで提供されます。HeyGenの「AIアバター」を実装して、情報を明確かつ一貫して提示し、ビジネスコンテキストでの複雑なトピックを理解しやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なイベントプレビュービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、魅力的なマーケティングビデオやイベントプレビュービデオを簡単に作成することができます。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIアバター、AIボイスオーバーを活用して、クリエイティブなビジョンを実現し、あらゆるイベントで大きなインパクトを与えます。
HeyGenはどのようなAI機能を提供してビデオ作成のワークフローを強化しますか？
HeyGenは強力なAI機能を統合して、ビデオワークフローを効率化し、創造性を高めます。これには、リアルなAIアバターの生成、スクリプトからのテキストビデオの作成、高品質なAIボイスオーバーの生成が含まれ、ビデオ編集プロセス全体をより効率的でアクセスしやすくします。
HeyGenのプラットフォームを使用して作成したビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターと幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供します。ブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、メディアライブラリを活用し、オンラインビデオエディターを使用してすべての詳細を調整し、ブランドとメッセージに完全に一致させることができます。
HeyGenは完成したマーケティングビデオのさまざまなエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは柔軟なエクスポートオプションをサポートしており、ビデオを簡単にダウンロードして共有できます。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したアスペクト比にビデオをリサイズし、どこにいてもオーディエンスに最適化されたマーケティングビデオを提供します。