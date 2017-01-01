イベントプランニングビデオジェネレーター：今すぐエンゲージメントを高めよう

AIアバターを使って魅力的なイベントビデオを迅速にデザインし、オーディエンスを引き付け、参加率を向上させましょう。

忙しいイベントオーガナイザー向けに、フレンドリーなAIアバターが個別メッセージを届ける、30秒の魅力的なビデオ招待状を作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を使用して、イベントの詳細を活気に満ちた発表に変え、最大限の参加を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームがソーシャルメディアでのイベント後のエンゲージメントを高めるために、45秒のダイナミックなリキャップビデオを想像してみてください。この魅力的でテンポの速いハイライトリールは、メディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなクリップを統合し、祝祭的な音楽に合わせて、HeyGenの字幕/キャプションがすべてのプラットフォームでのアクセス性と広範なリーチを確保します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けの60秒の情報ビデオを作成してみませんか？プロモーションメールでワークショップを宣伝するのに最適です。このフレンドリーなプレゼンテーションは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、クリーンなビジュアルスタイルで明確なメッセージを語り、事前に作成されたテンプレートを簡単に利用して、イベントマーケティングの取り組みをプロフェッショナルに向上させます。
サンプルプロンプト3
内部チームが迅速なイベント前のブリーフィングを必要とする場合、20秒の簡潔なビデオでプロフェッショナルな更新を提供します。AIアバターを使用して一貫したメッセージを伝え、特定の詳細をカスタマイズし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、この直接的なコミュニケーションがすべてのプラットフォームで完璧に見えるようにし、最小限のバックグラウンドミュージックで強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントプランニングビデオジェネレーターの使い方

イベントオーガナイザー向けに設計された直感的なAIビデオジェネレーターで、魅力的なビデオ招待状、プロモーションコンテンツ、リキャップビデオを効率的に作成しましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
イベント招待状やプロモーション用にデザインされた事前に作成されたテンプレートを選ぶか、イベントマーケティングビデオに対する完全なクリエイティブコントロールを得るためにゼロから始めましょう。
2
Step 2
ビデオコンテンツを生成する
テキスト-ビデオ機能を利用して、イベントの詳細やスクリプトを魅力的なボイスオーバーに変換し、ビジュアルと組み合わせる準備を整えましょう。
3
Step 3
ブランディングを適用して強化する
ロゴを簡単に追加し、色をカスタマイズして、イベントのテーマとアイデンティティに一貫性を持たせることで、ビデオを強化しましょう。
4
Step 4
エクスポートして配信する
最終的なイベントビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームでの共有やプロモーションメールへの埋め込みに最適化しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

イベントトレーニングとワークショップを強化

AIを活用したビデオで魅力的な教育コンテンツを作成し、参加者の保持率を向上させ、イベント参加者の全体的な学習体験を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のイベントマーケティング戦略を革新できますか？

HeyGenはイベントオーガナイザーが魅力的なビデオ招待状、ソーシャルメディアコンテンツ、そしてインパクトのあるリキャップビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターを利用して、クリエイティブなコントロールを維持し、すべてのチャネルでイベントマーケティングを向上させましょう。

HeyGenはイベントコンテンツのテキスト-ビデオ生成を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なテキスト-ビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトをダイナミックなイベントビデオに変換できます。シーンをカスタマイズし、AIアバターを統合し、ボイスオーバーを生成して、イベントプランニングビデオコンテンツを効率的に個別化できます。

HeyGenを使ったイベントプランニングビデオジェネレーターの効率的な機能は何ですか？

HeyGenは事前に作成されたテンプレートと直感的なビデオ編集ツールでビデオ作成を簡素化し、忙しいイベントオーガナイザーに最適です。魅力的なハイライトリールやプロモーションメールを迅速に制作し、イベントコミュニケーションが常にプロフェッショナルでインパクトのあるものになるようにします。

HeyGenでイベントビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のビジュアル要素を簡単に組み込むことができます。このクリエイティブなコントロールにより、ビデオ招待状やリキャップビデオがエクスポート前にブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。