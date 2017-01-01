イベントプランニングビデオジェネレーター：今すぐエンゲージメントを高めよう
AIアバターを使って魅力的なイベントビデオを迅速にデザインし、オーディエンスを引き付け、参加率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームがソーシャルメディアでのイベント後のエンゲージメントを高めるために、45秒のダイナミックなリキャップビデオを想像してみてください。この魅力的でテンポの速いハイライトリールは、メディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなクリップを統合し、祝祭的な音楽に合わせて、HeyGenの字幕/キャプションがすべてのプラットフォームでのアクセス性と広範なリーチを確保します。
小規模ビジネスオーナー向けの60秒の情報ビデオを作成してみませんか？プロモーションメールでワークショップを宣伝するのに最適です。このフレンドリーなプレゼンテーションは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、クリーンなビジュアルスタイルで明確なメッセージを語り、事前に作成されたテンプレートを簡単に利用して、イベントマーケティングの取り組みをプロフェッショナルに向上させます。
内部チームが迅速なイベント前のブリーフィングを必要とする場合、20秒の簡潔なビデオでプロフェッショナルな更新を提供します。AIアバターを使用して一貫したメッセージを伝え、特定の詳細をカスタマイズし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、この直接的なコミュニケーションがすべてのプラットフォームで完璧に見えるようにし、最小限のバックグラウンドミュージックで強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のイベントマーケティング戦略を革新できますか？
HeyGenはイベントオーガナイザーが魅力的なビデオ招待状、ソーシャルメディアコンテンツ、そしてインパクトのあるリキャップビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターを利用して、クリエイティブなコントロールを維持し、すべてのチャネルでイベントマーケティングを向上させましょう。
HeyGenはイベントコンテンツのテキスト-ビデオ生成を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なテキスト-ビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトをダイナミックなイベントビデオに変換できます。シーンをカスタマイズし、AIアバターを統合し、ボイスオーバーを生成して、イベントプランニングビデオコンテンツを効率的に個別化できます。
HeyGenを使ったイベントプランニングビデオジェネレーターの効率的な機能は何ですか？
HeyGenは事前に作成されたテンプレートと直感的なビデオ編集ツールでビデオ作成を簡素化し、忙しいイベントオーガナイザーに最適です。魅力的なハイライトリールやプロモーションメールを迅速に制作し、イベントコミュニケーションが常にプロフェッショナルでインパクトのあるものになるようにします。
HeyGenでイベントビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のビジュアル要素を簡単に組み込むことができます。このクリエイティブなコントロールにより、ビデオ招待状やリキャップビデオがエクスポート前にブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。