最近の企業ガラのベストモーメントを紹介する、30秒の鮮やかなイベントハイライトビデオメーカーを想像してください。潜在的なクライアントや参加者を魅了するように設計されています。このダイナミックなクリップは、ソーシャルメディアでの共有に最適で、アップビートでモダンな音楽、クイックカット、洗練されたビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、制作をスピードアップし、観客を驚かせます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

アスリートやコーチを目指す人々をターゲットにした、45秒のエネルギッシュなハイライトビデオメーカー機能を作成し、ピークパフォーマンスや試合の勝利の瞬間を祝います。ビデオは、モチベーションを高める背景音楽とアクションショット、ダイナミックなテキストオーバーレイを備えたインスピレーションを与えるビジュアル美学を持ち、HeyGenのリアルなAIアバターによって提供されるプロフェッショナルなメッセージでスポーツハイライトビデオメーカーのニーズにプロフェッショナルなタッチを加えます。
クリエイティブやフリーランサーが、潜在的な雇用主やコラボレーターに向けて、自分のベストワークを紹介する魅力的なプロフェッショナルハイライトリールを構築する方法を示す、洗練された60秒のビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで洗練されており、アンビエントな背景音楽とプロジェクトの明確な例で補完され、HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能を使用して、彼らのユニークな価値を説得力のある高品質な声で語ります。
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けの魅力的な30秒のプロモーションビデオを想像し、新製品やサービスを効果的にハイライトします。この魅力的なクリップは、情報グラフィックを備えた明るくクリアなビジュアルを特徴とし、広範なストック音楽ライブラリから選ばれたアップビートなポップトラックに設定され、HeyGenのスクリプトからのテキストをビジュアルストーリーに直接変換する機能を使用して効率的に命を吹き込みます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

イベントハイライトビデオメーカーの使い方

イベントの映像を魅力的なハイライトビデオに迅速かつプロフェッショナルに変換し、ソーシャルメディアでの共有に最適です。

Step 1
メディアをアップロード
まず、イベントのビデオクリップや画像をアップロードします。広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、ハイライトリールのすべての映像を準備します。
Step 2
テンプレートでカスタマイズ
さまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択し、ダイナミックな外観を即座に適用します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、クリップを簡単にトリムおよびマージし、ビデオを完璧に仕上げます。
Step 3
魅力的なオーディオを追加
魅力的なオーディオでビデオを強化します。スクリプトから直接リアルなAIボイスオーバーを生成するか、背景のストック音楽を追加して完璧なムードを設定します。
Step 4
エクスポートと共有
ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、作成を最終化します。ウォーターマークなしで洗練されたイベントハイライトビデオをエクスポートし、すぐにプラットフォームで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなイベントリキャップリール

イベントハイライトを魅力的でモチベーションを高めるビデオリールに変換し、観客を魅了し共鳴させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてイベントハイライトビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なハイライトビデオメーカーで、ダイナミックなイベントハイライトビデオを簡単に作成できます。多様なテンプレートとAIボイスオーバーを活用して、数分で魅力的なハイライトリールを作成できます。

HeyGenはクリエイティブなビデオ制作を向上させるツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはAIボイスオーバーや包括的なストック音楽ライブラリを含む強力なビデオ制作ツールを提供し、ハイライトリールを向上させます。使いやすいインターフェースと事前にデザインされたテンプレートが、あらゆるプロジェクトのクリエイティブプロセスを効率化します。

HeyGenを効率的なビデオエディターにする特徴は何ですか？

HeyGenは自動字幕や簡単なトリムとマージクリップ機能などのスマート機能で編集時間を大幅に短縮します。このオンラインビデオメーカーは、コンテンツを迅速かつ効率的に洗練することができ、強力なビデオエディターです。

HeyGenは私のハイライトリールをソーシャルメディアで目立たせるのに役立ちますか？

はい、HeyGenはあなたのハイライトリールがプロフェッショナルでソーシャルメディアプラットフォームに準備されていることを保証します。ウォーターマークなしで、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、注目を集め、オンラインプレゼンスを高める魅力的なコンテンツを制作できます。