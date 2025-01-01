イベントハイライトビデオジェネレーターで素晴らしいリキャップを
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、ソーシャルメディアに最適化された魅力的なイベントハイライトを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
Instagram Reels向けの迅速なコンテンツ作成に熱心な小規模ビジネスオーナーを対象とした、30秒のハイライトビデオメーカー広告をデザインしてください。このビデオは、目を引くグラフィックと人気のあるアップビートなバックグラウンドミュージックを備えた、テンポの速いビジュアルスタイルが必要です。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、エネルギッシュなオンラインオーディエンスに響く魅力的なクリップを迅速に組み立ててください。
長尺コンテンツからの重要なポイントを抽出したいオンライン教育者を対象とした、包括的な2分間のイベントリキャップビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは明確で情報豊かで整理されており、落ち着いた権威あるナレーションでサポートされるべきです。HeyGenの強力なナレーション生成機能を活用して、複雑な情報を魅力的かつ正確に語ってください。
次の大規模な会議を宣伝するイベントオーガナイザー向けに、将来の参加者を引き付けるための45秒のハイライトビデオを開発してください。ビデオのビジュアルスタイルは熱意に満ちて歓迎的であり、イベントの最も記憶に残る瞬間を紹介するフレンドリーなAIアバターを特徴とし、エネルギッシュでインスパイアリングなサウンドトラックを備えています。HeyGenのAIアバターを活用して、観客の注意を引くユニークでパーソナライズされたタッチを追加してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIはクリエイターのためにどのようにビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは、AIクリッピングツールや直感的なドラッグ＆ドロップ機能を含む高度なAI編集ツールを活用して、ビデオ作成を効率化します。これにより、プロフェッショナル品質のハイライトビデオを非常に効率的かつアクセスしやすく制作できます。
HeyGenは高品質コンテンツのためにどのようなビデオエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenは多様なエクスポートオプションを提供しており、1080pや4Kなどの高解像度でビデオを制作できます。これにより、イベントハイライトビデオがすべてのプラットフォームでクリアな品質を維持し、ソーシャルメディアでの共有に備えられます。
HeyGenはチームのために共同ビデオプロジェクトを支援できますか？
はい、HeyGenはチームがビデオプロジェクトでシームレスに協力できるように設計された共同ツールをサポートしています。生の映像を簡単にアップロードし、プロジェクトの進捗を共有することで、イベントリキャップやその他のビデオコンテンツの作成に効率的で統合されたワークフローを促進します。
HeyGenで利用可能なAI駆動のコンテンツ生成機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIナレーションや正確なAI字幕＆キャプションを含む強力なAI機能を提供しています。プラットフォームはまた、自動リサイズ機能を提供し、さまざまなアスペクト比にコンテンツを適応させ、手動調整なしで異なるデバイスでの最適な視聴を保証します。