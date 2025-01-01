イベントコーディネーションシステムビデオメーカーでシームレスなイベントを
すぐに使えるテンプレートとシーンを使用して、イベントのハイライトリールやマーケティングコンテンツを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
過去の成功したイベントを要約する、魅力的な60秒のリキャップビデオを制作し、元の参加者のエンゲージメントと将来のイベントの潜在的な参加者をターゲットにします。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、祝賀的であり、スムーズなトランジションとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを組み込み、画面上のテキストで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最大のアクセシビリティとインパクトを確保します。
イベント参加者とオンライン視聴者向けに、主要なプレゼンターの専門知識とトピックを強調する、情報豊かな45秒のスピーカー紹介ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、モダンな背景と明確で権威あるナレーションを特徴とし、簡潔な情報提供に焦点を当てます。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、物理的なプレゼンターをカメラに映すことなく、一貫性のある高品質なプレゼンテーションを作成します。
イベントオーガナイザーがAIビデオメーカーを使用してプロフェッショナルなイベントビデオを迅速に作成する方法を示す、簡潔な30秒のチュートリアルスタイルのビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで効率的であり、スクリーン録画と明確でサポート的なバックグラウンドミュージックを使用して使いやすさを示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアチャネルに最適化されたビデオを作成し、汎用性のあるプロモーション資産にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにイベントマーケティングビデオを強化できますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なプロモーション資産を迅速に生成します。これにより、イベントマーケティングのニーズに完璧に対応し、イベントのビデオ作成を効率化し、プロフェッショナルなコンテンツを際立たせます。
HeyGenはどのようなイベントビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、イベントオーガナイザー向けに特別にデザインされた多様なすぐに使えるテンプレートとシーンを提供しており、イベントビデオの作成を簡単にします。これらのイベントビデオテンプレートを使用すると、招待状からリキャップビデオまで、さまざまなプロモーション資産を迅速に制作できます。
HeyGenは一貫したブランディングでプロフェッショナルなイベントビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを通じて、イベントオーガナイザーが一貫したブランドを維持しながらプロフェッショナルなイベントビデオを制作することを可能にします。ロゴ、色、フォントを簡単に組み込んで、すべてのプロモーション資産で統一感のあるインパクトのあるコンテンツを作成できます。
HeyGenはスピーカー紹介ビデオやハイライトリールの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの強力なAI機能を使用して、スピーカー紹介ビデオ、ハイライトリール、その他のイベントコンテンツの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームは、イベントのビデオ作成を効率的で高品質にし、イベントオーガナイザーの貴重な時間を節約します。