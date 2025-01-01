イベント告知ビデオメーカーでプロのビデオを作成
簡単なドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルなテンプレート＆シーンを使用して、魅力的なイベント告知ビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ファッションブロガーやトレンドセッターを対象とした、ラグジュアリーファッションのローンチのための45秒の洗練されたプロモーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルはミニマリストで洗練されており、アンビエントな電子音楽を伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、エレガントで洗練されたナレーションを提供し、プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」の力を強調します。
小規模ビジネスオーナーやフリーランサーにアピールする、オンラインワークショップのための60秒の情報ビデオをデザインします。フレンドリーでクリーンなビジュアルスタイルと穏やかなインストゥルメンタルオーディオを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを統合して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、「簡単なドラッグ＆ドロップエディター」体験をシンプルにします。
地域住民や家族を対象とした、コミュニティフェスティバルを振り返るための20秒の活気あるソーシャルメディアクリップを制作します。このエネルギッシュなビデオは、遊び心のあるビジュアルと人気のアップビートなポップミュージックを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、AIで「コンテンツとメディアを生成」し、人気の「ソーシャルメディアプラットフォーム」での共有に最適です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてイベント告知ビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターを使用して、インパクトのあるイベント告知ビデオの作成を簡単にします。ユーザーは、すぐに使えるビデオテンプレートと簡単なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、プロフェッショナルなプロモーションビデオを迅速にデザインできます。
HeyGenはイベントビデオの作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenのAIビデオエディターは、AIを使用してコンテンツとメディアを生成し、リアルなAIアバターやスクリプトからのナレーションを含めることができます。これにより、魅力的なイベントビデオの制作が大幅に効率化されます。
HeyGenでブランドや特殊効果を使ってイベントビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、プロモーションビデオにロゴやカラーを組み込むための強力なブランディングコントロールを提供します。また、アニメーションテキストを追加し、ビデオエディター内のさまざまなテンプレートとシーンを利用してメッセージを強化することもできます。
HeyGenから完成したイベント告知ビデオをどのように共有できますか？
イベント告知ビデオが完成したら、HeyGenを使用して簡単にダウンロードまたは直接共有できます。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツを配信したり、オンラインで埋め込んで最大限のリーチを実現できます。