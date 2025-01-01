イベント発表ビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成
使いやすいテンプレートとシーンでイベントプロモーションのための魅力的な発表ビデオを簡単にデザインし、時間を節約し、エンゲージメントを高めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門が会社全体のバーチャルチームビルディングイベントを企画するための、プロフェッショナルな45秒の「イベント招待」ビデオを想像してください。このビデオは、フレンドリーで励みになるトーンを伝え、明確なビジュアルと落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「AIアバター」を利用して重要なメッセージを伝え、「AIビデオジェネレーター」が企業コミュニケーションをどのように簡素化するかを示します。
非営利団体が今後のチャリティーガラを宣伝するための、インスピレーションを与える60秒のビデオを描いてください。このエレガントなプロダクションは、心温まるビジュアルと感動的なオーケストラ音楽を特徴とし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質の映像を提供し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させ、「マーケティングキャンペーン」のための効果的な「イベント発表ビデオジェネレーター」として機能します。
ソーシャルメディアマネージャーがフラッシュセールや期間限定オファーをティーズするための、ダイナミックな15秒の「発表ビデオ」を制作してください。この迅速で注目を集めるクリップは、大胆なグラフィックスとパンチの効いた効果音を必要とし、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、プラットフォーム全体での「ソーシャルメディア共有」に最適化し、「スクリプトからのテキストビデオ」で迅速なコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なイベント発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なイベント発表ビデオジェネレーターとして機能し、使いやすいビデオテンプレートとAI機能を提供します。ユーザーは広範な編集を必要とせずに、イベントプロモーションのための高品質な発表ビデオを簡単に制作でき、貴重なクリエイティブ時間を節約できます。
HeyGenを使用して特定のブランディングで発表ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、ロゴや色などのブランド要素を使用してイベントビデオを完全にカスタマイズすることができます。メディアを簡単にアップロードしてコンテンツをパーソナライズし、マーケティングキャンペーンが一貫性とプロフェッショナルな外観を維持することを保証します。
HeyGenはダイナミックなイベント招待状のためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターやシームレスなテキストからビデオへの機能を含む強力なアニメーション機能を提供し、ダイナミックなイベント招待状を作成します。これらの魅力的なビデオは、ソーシャルメディアでの共有に最適で、イベントを際立たせます。
HeyGenはさまざまな発表タイプのための包括的なビデオエディターですか？
主にAIビデオジェネレーターですが、HeyGenはさまざまな発表ビデオ、説明ビデオを含む強力なビデオエディターに匹敵するツールを提供します。ボイスオーバー生成やアスペクト比のリサイズなどの機能をサポートし、コンテンツがどのプラットフォームでも洗練され、準備が整っていることを保証します。