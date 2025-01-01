あなたの頼れるイベント広告動画メーカー
魅力的なイベント動画広告を簡単にデザインしてビジネスを成長させましょう。プロフェッショナルなボイスオーバー生成でメッセージを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや起業家向けに、オンラインでのビジネス成長に関するマスタークラスへの登録を促す45秒の動画広告を開発してください。トーンは権威あるが親しみやすく、明確で読みやすいテキストオーバーレイと主要な利点に焦点を当て、強力な「行動喚起」を促進します。HeyGenの「スクリプトからのテキストを動画に変換」機能を活用して、メッセージを魅力的な物語に簡単に変換し、「動画広告メーカー」としての役割を果たし、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
来年の年次テックサミットのための「プロモ動画メーカー」として、イベントプランナーや潜在的なスポンサーを引き付けることを目的とした60秒のインスパイアリングなリキャップ動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、実際の映像と高品質の「ストック写真と動画」を組み合わせ、壮大なオーケストラのスコアで強調します。HeyGenによって生成された「AIアバター」を使用して、主要なハイライトと将来の計画を紹介し、ユニークでモダンなタッチを加えます。
アート愛好家や既存のパトロンを対象にした、独占的なアート展のチケットのフラッシュセールを発表する15秒の「短編動画」を制作してください。ビジュアルの美学はミニマリストでありながら印象的で、太字のタイポグラフィとカウントダウンタイマーを使用し、洗練されたモダンなクラシック音楽の背景に設定します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、事前にデザインされた「動画広告テンプレート」を使用して迅速にカスタマイズし、瞬時にオーディエンスを魅了します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のイベント広告動画を強化できますか？
HeyGenはAIを活用したツールと豊富な動画広告テンプレートで、魅力的なイベント広告動画の作成を簡単にします。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された短編動画を迅速に制作し、効果的に注目を集めることができます。
HeyGenが効果的なプロモ動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIアバターと高品質のボイスオーバーを活用してプロフェッショナルな動画広告を作成することで、効果的なプロモ動画メーカーとして際立っています。明確な行動喚起を組み込んで、オーディエンスとつながり、ビジネスの成長を支援します。
HeyGenは動画広告のカスタマイズツールを提供していますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップのオンライン動画エディター内で、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供しています。ストック写真と動画の包括的なライブラリを使用して、さらに動画広告をパーソナライズできます。
HeyGenはテキストから動画広告コンテンツを生成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用すると、書かれたコンテンツをダイナミックな短編動画に変換できます。この機能は、リアルなボイスオーバーと組み合わせて、HeyGenを効率的な動画広告メーカーにします。